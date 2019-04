La Bourse de Paris stable, malgré des espoirs sur l'économie chinoise

La Bourse de Paris restait stable mercredi (+0,04%), en attendant de nouvelles publications d'entreprises américaines et des statistiques importantes en zone euro après l'espoir suscité par plusieurs indicateurs positifs chinois qui ont dépassé les attentes.

A 09H32, l'indice CAC 40 prenait 2,26 points à 5.530,64 points. La veille, l'indice a clôturé en hausse de 0,36%.

Les investisseurs ont déjà pris connaissance de la croissance du premier trimestre en Chine: déjouant les prévisions, elle s'est stabilisée à 6,4% sur un an, en dépit d'une demande mondiale en baisse et de la guerre commerciale avec Washington.

La production industrielle chinoise a enregistré une croissance plus forte, progressant de 6,5% au premier trimestre sur un an, soit 1,2 point de plus que sur la période janvier-février.

"Les statistiques chinoises dépassent les attentes, procurant un peu de soulagement du fait que le ralentissement dans la deuxième économie mondiale n'est pas aussi terrible qu'on le craignait", affirme Neil Wilson, analyste chez CMC Markets.

Si ce dernier chiffre de la croissance du produit intérieur brut chinois "donne une raison d'espérer", il faut "cependant garder en tête que l'économie chinoise croît à son rythme le plus faible depuis trois décennies", nuance-t-il.

Sans compter que l'OCDE a mis en garde mardi la Chine contre l'endettement massif de ses entreprises, "l'un des plus élevés du monde", qui constitue un "défi majeur".

L'Allemagne, locomotive de la zone euro, s'apprête mercredi à abaisser un peu plus ses prévisions de croissance pour 2019. Le gouvernement doit publier ses pronostics trimestriels à 09h00 GMT, lors d'une traditionnelle conférence de presse. Selon les médias allemands, Berlin table désormais sur un produit intérieur brut en augmentation de 0,5% cette année, contre 1% attendu en janvier.

Le Japon a pour sa part dégagé un excédent commercial en mars pour le deuxième mois de suite après une série de déficits, mais il s'est affiché en repli de 32,6% sur un an sur fond de recul des exportations.

Les investisseurs s'intéresseront aussi dans la journée à l'inflation en Grande-Bretagne et en zone euro (mars), à la balance commerciale de février aux Etats-Unis et au Livre beige préparatoire à la prochaine réunion du FOMC des 30 avril et 1er mai.

Sur le tableau des valeurs, L'Oréal montait de 1,89% à 54,85 euros après des ventes ayant dépassé les attentes au premier trimestre.