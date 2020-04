La Bourse de Paris prudente avant la réunion de la banque centrale américaine

La Bourse de Paris se montrait prudente mardi matin (-0,14%) face à la poursuite de la chute des prix du pétrole, en attendant la réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed).

A 09H30, l'indice CAC 40 cédait 6,26 points à 4.499 points. La veille, il avait fini en net rebond (+2,55%) .

"La séance ne devrait pas réserver de surprises, les investisseurs étant dans l'attente des derniers verdicts de la Fed (mercredi) et de la BCE (jeudi), mais aussi des tendances économiques qui vont émerger post-déconfinement dans les pays développés", estime Tangi le Liboux, analyste chez Aurel BGC.

"Mais il est possible que les marchés se focalisent sur le pétrole, après la chute de la veille, qui se poursuit", ajoute-t-il.

Encouragés par un ralentissement des contaminations, plusieurs pays européens et une dizaine d'Etats américains ont amorcé, en ordre dispersé et parfois dans la polémique, une sortie prudente du confinement. Après l'Italie dimanche, c'est au tour de l'Espagne et de la France de présenter leur plan de déconfinement ce mardi.

"Les investisseurs semblent tabler sur un retour rapide à la normalité face aux gouvernements qui assouplissent lentement leurs restrictions liées au confinement", indique pour sa part Michael Hewson, analyste pour CMC Markets.

La pandémie de Covid-19, qui a fait près de 209.000 morts sur la planète, a provoqué un choc économique violent de par les mesures de confinement qui ont arrêté l'activité dans différents secteurs.

Gouvernements et banques centrales se chargent par des mesures financières coups de poings d'éviter que ce choc sur la demande et sur l'offre ne laisse trop de cicatrices sur les entreprises et les ménages.

La banque centrale américaine a annoncé lundi vouloir injecter 500 milliards de dollars supplémentaires dans son programme de soutien aux entités locales face à la crise du coronavirus.

Son comité monétaire se réunit mardi et mercredi. Le marché ne prévoit aucune annonce sur les taux mais attend fébrilement les perspectives pour l'économie américaine.

Sur le front des valeurs, Capgemini prenait la tête du CAC 40, bondissant de 4,39% à 82,26 euros alors que le groupe, qui a renoncé à faire des prévisions financières pour 2020, a maintenu des ventes en hausse de 2,3% au premier trimestre, et s'attend à un deuxième trimestre 2020 difficile.

Le secteur pétrolier souffrait des prix du brut à l'image de Total (-0,95% à 31,95 euros).