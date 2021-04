La Bourse de Paris dans le vert, soutenue par le luxe

La Bourse de Paris, au plus haut en plus de 20 ans, gagnait 0,32% mercredi matin, malgré les dernières déconvenues sur le front de la vaccination, se focalisant sur les perspectives de reprise et les bons résultats de LVMH.

Le titre du géant du luxe montait de 3%, entraînant dans son sillage l'ensemble du compartiment du luxe.

A 09H26, l'indice CAC 40 gagnait 19,90 points à 6.204,00 points. La veille, il était monté de 0,36%, signant un nouveau plus haut en clôture depuis novembre 2000.

De son côté, Wall Street a terminé en ordre dispersé mardi, le Dow Jones abandonnant 0,20% tandis que le Nasdaq est monté de 1,05% et que le S&P 500 a terminé à un nouveau record (+0,33%).

"Rien ne semble vraiment perturber les investisseurs en ce début de deuxième trimestre", selon Christopher Dembik, directeur associé chez Berenberg.

La veille, la publication très attendue des chiffres d'inflation pour le mois de mars aux Etats-Unis, ressortie légèrement au-dessus des attentes, n'a pas eu d'effet notable, si ce n'est sur le marché obligataire où le taux américain à dix ans a légèrement reflué.

"Les investisseurs ont déjà parfaitement intégré dans leurs scénarios macroéconomiques le fait que l'inflation a de fortes chances d'augmenter sur le court terme, avant de rechuter à moyen terme, sans que cela n'ait de conséquence sur la politique monétaire des deux côtés de l'Atlantique", poursuit M. Dembik.

Le FMI publiera ses prévisions pour l'Europe dans l'après-midi, avant que les investisseurs ne prennent connaissance, dans la soirée, du livre Beige de la Fed.

La Chine devrait annoncer de son côté vendredi un fort rebond de sa croissance au premier trimestre, largement du fait d'une faible base de comparaison avec début 2020, quand l'économie chinoise était paralysée par l'épidémie.

A l'affût d'une confirmation de la reprise anticipée, les investisseurs se tournaient surtout vers les résultats d'entreprises du premier trimestre, LVMH ayant ouvert le bal des publications du CAC 40 mardi soir, avant ceux des banques JPMorgan Chase, Goldman Sachs et Wells Fargo ce mercredi aux Etats-Unis.

LVMH dépasse les 300 milliards de capitalisation

Le numéro un mondial du luxe se hissait en tête du CAC 40 (+2,96% à 612,40 euros) après avoir débuté l'année avec une croissance de ses ventes qui ont atteint 14 milliards d'euros au premier trimestre, dépassant largement celles de la même période en 2019, avant la pandémie.

La veille, le groupe aux 75 maisons dont Louis Vuitton, Dior et Dom Pérignon, a passé le cap symbolique des 300 milliards d'euros de capitalisation boursière, confortant sa place de première capitalisation européenne.

Dans son sillage, Kering prenait 1,47% à 636,00 euros et Hermès progressait de 1,06% à 1.009,00 euros.