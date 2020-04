La Bourse de Paris perd confiance (-0,96%) à mi-séance

La Bourse de Paris basculait dans le rouge (-0,96%) lundi à la mi-journée, fébrile face aux premiers résultats d'entreprises et partagée entre espoir d'une reprise progressive de l'activité et craintes suscitées par la chute vertigineuse des cours du pétrole.

A 13H01 (11H01 GMT), l'indice CAC 40 perdait 43,22 points à 4.455,79 points, dans un volume d'échanges de 794 millions d'euros. Vendredi, il avait fini en forte hausse de 3,42%.

Après un démarrage dans le vert, la cote parisienne a hésité sur la marche à suivre pour finalement basculer en territoire négatif.

De son côté, Wall Street s'orientait vers une ouverture en baisse. Le contrat à terme sur l'indice vedette Dow Jones Industrial Average perdait 1,61%, l'indice élargi S&P 500 1,52% et celui du Nasdaq, à forte coloration technologique, se repliait de 1%.

"Ce matin, la Bourse hésite entre coronavirus, pétrole, Chine (chute du PIB, ndlr) et résultats trimestriels", résume dans une note Franklin Pichard, le directeur général de Kiplink Finance.

"En effet, cette semaine sera d'abord marquée par une grosse série de publications d'entreprises", dont 17 au sein du CAC 40, poursuit-il.

De premiers signes d'amélioration sur le front sanitaire dans plusieurs pays européens, couplés aux espoirs d'un traitement contre le Covid-19, ont permis aux Bourses européennes et américaines de terminer sur une note positive la semaine dernière mais l'humeur était nettement plus hésitante ce lundi.

Jugeant le coronavirus "sous contrôle", l'Allemagne entame lundi son déconfinement, une lente et délicate opération dans une Europe cloîtrée depuis des semaines, encore meurtrie par la pandémie mais impatiente de relancer son économie.

La France, l'Espagne et l'Italie, qui enregistrent des nombres de malades et de décès en baisse, après des semaines de hausse, se préparent elles aussi à de premières mesures de déconfinement.

"Désormais, les marchés vont devoir naviguer entre le déconfinement partiel ou total, la très forte incitation au télétravail qui retardera d'autant un retour à la normale, la nécessité d'une aide d'urgence des gouvernements et institutions, la chute du pouvoir d'achat et les faillites en cascade", relève M. Pichard.

"Le risque d'avoir de nouvelles séances marquées par des baisses importantes n'est donc pas à exclure", selon Christopher Dembik, responsable de la recherche économique chez Saxo Banque.

D'autant que le pétrole brut américain était en chute libre lundi, passant sous 15 dollars le baril, son plus bas niveau depuis plus de deux décennies, face à une chute vertigineuse de la demande et des réserves américaines qui pourraient parvenir bientôt à saturation.

Aux Etats-Unis, si l'Etat de New York connaît des signes d'amélioration, le bilan général continue de s'alourdir rapidement et la barre des 40.000 morts a été franchie dimanche. Un bras de fer oppose le président Donald Trump, partisan d'une reprise rapide de l'activité économique, à plusieurs gouverneurs démocrates.

En France, le confinement sur huit semaines va se traduire par 120 milliards d'euros de perdus pour l'activité, tandis que "l'épargne forcée" atteindra 55 milliards d'euros, selon une étude publiée lundi par l'OFCE.

- Vivendi porté par Universal -

En matière de valeurs, de premières publications d'entreprises animaient la cote parisienne.

Vivendi prenait la tête du CAC 40 (+3,44% à 21,34 euros), porté par des ventes qui ont bondi de 11,9% au premier trimestre, à 3,9 milliards d'euros, le géant des médias restant tracté par sa major Universal Music Group (UMG).

Bolloré prenait pour sa part 2,07% à 2,47 euros après avoir annoncé un chiffre d'affaires de près de 6 milliards d'euros, en hausse de 5% au premier trimestre grâce notamment à Vivendi dont la branche musique, UMG, a progressé de 13%.

Fnac Darty profitait pour sa part (+6,05% à 27,36 euros) de l'obtention d'un prêt de 500 millions d'euros, dont 70% garantis par l'Etat, pour "sécuriser la liquidité du groupe" et "préparer la reprise des activités" affectées par l'épidémie de Covid-19.

Faurecia progressait de 2,24% à 31,93 euros en dépit de ventes qui ont chuté de 13,5% au premier trimestre, fortement affectées par la crise du Covid-19, mais moins que l'ensemble du marché, alors que le groupe espère renouer avec la génération de trésorerie au second semestre.