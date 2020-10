La Bourse de Paris poursuit son rebond mais en toute vigilance (+0,48%)

La Bourse de Paris a poursuivi sa tendance haussière mardi (+0,48%), aidée par le rebond du secteur financier et l'annonce du retour de Donald Trump à la Maison Blanche, dans des volumes d'échanges réduits.

L'indice CAC 40 a fini pour la quatrième fois consécutive dans le vert, repassant dans les dernières minutes sous le seuil des 4.900 points, (+23,59 points) à 4.895,46 points. Lundi, il avait terminé en nette hausse de 0,97%.

"Le CAC 40 suit sa tendance de la veille avec un petit rebond optimiste mais fondé davantage sur des effets d'annonce que sur des nouvelles fondamentales", affirme Mikaël Jacoby, responsable du courtage Europe continentale chez Oddo Securities.

"Ce rebond est technique et de court terme", souligne-t-il, car la visibilité sanitaire demeure restreinte et il reste moins d'un mois pour conclure un accord avant l'élection présidentielle.

De retour à la Maison Blanche après avoir été hospitalisé depuis vendredi pour cause de Covid-19, le président Donald Trump "envoie des signaux" pour que les discussions budgétaires au Congrès américain aboutissent à un accord sur un nouveau paquet d'aides budgétaires.

"Cela remet les investisseurs à l'achat à court terme mais concrètement il n'y a rien de nouveau" et les discussions stagnent depuis des semaines, observe l'expert.

A son tour, Jerome Powell, le président de la Banque centrale américaine (Fed) a estimé mardi que la reprise de l'économie américaine serait plus solide et plus rapide si la maison Blanche et le Congrès parvenaient à débloquer de nouvelles aides pour les ménages et les entreprises.

Néanmoins, "la tendance de fond reste prudente", comme en témoigne la faiblesse des volumes traités (2,8 milliards d'euros) et la hausse modérée de l'indice, souligne M. Jacoby.

- Reconquête des financières -

Les valeurs bancaires ont poursuivi leur rebond technique amorcé lundi sur fond de consolidation en Espagne.

BNP Paribas a bondi de 5,02% à 33,03 euros, Société Générale de 6,71% à 12,15 euros, Crédit Agricole de 5,23% à 7,77 euros.

Axa, qui a annoncé mardi son intention de recruter jusqu'à 5.000 personnes cette année en France, a pris 1,96% à 16,24 euros.

Veolia a progressé de 1,95% à 18,81 euros, Suez de 4,58% à 16,11 euros et Engie de 2,82% à 11,84 euros.

Le Premier ministre Jean Castex a appelé mardi Veolia et Suez à poursuivre et approfondir leurs discussions, au lendemain de la décision du conseil d'administration d'Engie de céder ses parts dans Suez malgré l'opposition de l'Etat.