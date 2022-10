La Bourse de Paris proche de l'équilibre alors que l'inflation bat un record

La Bourse de Paris évolue en baisse de 0,09% lundi, alors que l'inflation accélère en Europe avec un nouveau record (+10.7%) et dans l'attente d'une réunion de la banque centrale américaine cette semaine.

L'indice vedette reculait de 5,15 points à 6.267,90 points vers 12H19. Vendredi l'indice avait progressé de 0,46%, concluant la semaine positivement (+6,94%).

Les investisseurs ont pris connaissance lundi des chiffres de l'inflation en zone euro en octobre qui atteint un nouveau record (+10,7%) et du net ralentissement de la croissance économique européenne au 3e trimestre par rapport au trimestre précédent(+0,2%).

Aux États-Unis, des signes de ralentissement de l'inflation et de certains pans de l'économie, notamment le marché immobilier et les récentes décisions des banques centrales d'Australie et du Canada, qui ont relevé leurs taux moins fortement que prévu, poussent les investisseurs à tabler sur un allègement des mesures prises par les banques centrales pour lutter contre l'inflation.

Plusieurs responsables de la Fed ont évoqué ces dernières semaines un rythme de hausses de taux ralenti à venir.

Cette perspective a fait bondir les indices de la Bourse de New York vendredi, les trois principaux ayant grimpé de plus 2% malgré de mauvais résultats publiés par le secteur technologique.

Lundi en milieu de matinée, l'action Safran perdait 2,34% à 111,04 euros, pénalisée par l'abaissement de la recommandation sur ce titre de la banque Citi, selon Bloomberg. Le motoriste et équipementier français a vu son chiffre d'affaires bondir au troisième trimestre et a revu vendredi à la hausse ses prévisions de revenus pour 2022.

Stellantis et son partenaire chinois GAC ont annoncé le dépôt de bilan d'une coentreprise en Chine, au moment où le constructeur automobile français revoit sa stratégie dans le pays. L'action Stellantis reculait de 0,31% à 13,51 euros.

Les publications de comptes de résultats d'entreprises vont se poursuivre cette semaine avec Axa, BNP Paribas, Teleperformance, Legrand, Stellantis ou encore Société Générale.