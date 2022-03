La Bourse de Paris rebondit en dépit du conflit en Ukraine

La Bourse de Paris a opéré un changement de tendance mardi matin, comme ses consœurs européennes, en dépit du conflit en Ukraine qui engendre une envolée des prix de l'énergie et une phase d'incertitude pour les investisseurs.

Vers 10H10 GMT, l'indice parisien CAC 40 rebondissait de 1,38% à 6.065,11 points, après avoir perdu 1,36% à l'ouverture et 1,31% la veille.

"Le marché est super nerveux. Il a aussi beaucoup corrigé dans une période très courte", de quoi susciter des achats à bon compte, explique à l'AFP Florian Allain, gérant chez Mandarine Gestion.

"La menace immédiate de stopper le gaz et le pétrole russe semble avoir diminuée mais le scénario de stagflation demeure", estime de son côté, Neil Wilson de markets.com.

Lundi, les indices boursiers s'étaient à nouveau parés de rouge par appréhension d'un embargo sur les importations russes de brut qui renchérirait encore les cours du pétrole. Mais la Maison Blanche a indiqué que le président Joe Biden n'avait "pas pris de décision à ce stade" sur le sujet.

La Russie a mis en garde lundi contre des "conséquences catastrophiques" pour le marché mondial de la mise en place d'un embargo occidental sur le pétrole russe, discuté par Washington et l'Union européenne.

"Si les pays décidaient de faire front contre la Russie en bannissant d’eux-mêmes le gaz russe, la hausse pourrait être plus importante et l’or noir se diriger au-delà des 150 dollars le baril", prévient Benjamin Louvet, gérant matières premières OFI AM.

Les cours du pétrole poursuivaient leur ascension, le prix du baril de Brent de la mer du Nord s'échangeait au-dessus de 126 dollars et celui du brail de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison en avril, s'échangeait au-dessus de 122 dollars vers 10H00 GMT.

L'invasion russe de l'Ukraine, qui se poursuit depuis treize jours, précipite les prix de l'énergie et des matières premières à des niveaux record, ce qui complique les prévisions économiques et font craindre, selon certains observateurs, une possible récession.

Sanofi va investir 1,5 milliard en France

L'action montait de 2,35% à 90,83 euros. Le laboratoire va investir 1,5 milliard d'euros en France pour développer la technologie novatrice de l'ARN messager, a annoncé lundi le Premier ministre Jean Castex depuis le site du groupe à Neuville-sur-Saône (Rhône).

Danone dévoile de nouveaux objectifs

Le géant agroalimentaire (+0,80% à 48,42 euros) a annoncé de nouveaux objectifs de croissance marqués par une "inflation du coût des intrants entre 10 et 15%". Il escompte "une croissance du chiffre d’affaires en données comparables comprise entre +3 et +5%" cette année.

Orange tente la consolidation en Espagne

L'opérateur télécoms (+0,33% à 10,31 euros) et son concurrent MasMovil ont annoncé mardi être "en négociations exclusives" en vue d'un rapprochement de leurs activités en Espagne.