La Bourse de Paris renouvelle son rebond

La Bourse de Paris a poursuivi son rebond (+0,90%) vendredi et signé une deuxième semaine de gains malgré les risques de dégradation dûs à l'inflation et les incertitudes concernant la guerre en Ukraine et la crise énergétique en Europe.

La cote parisienne a pris 0,90% soit 52,73 points à 5.931,92 points. Dans une nouvelle séance volatile, elle est repassée brièvement au-dessus des 6.000 points en milieu d'après-midi. Sur la semaine, l'indice CAC 40 a gagné 1,11% mais sur l'année, il perd 17%.

Il s'agit d'"un rebond purement technique" qui n'est "pas lié aux fondamentaux de marché", souligne Clémence de Rothiacob, gérante de Richelieu Gestion.

La séance a été parsemée de quelques nouvelles perçues comme positives sur le front géopolitique et économique.

Le président russe Vladimir Poutine a dit vendredi ne pas prévoir "dans l'immédiat" de nouvelles frappes "massives" sur l'Ukraine, ni d'élargir la mobilisation qu'il a ordonnée il y a trois semaines pour faire face aux revers de son armée.

Ces annonces ont engendré "un peu de soulagement pour les marchés européens", a noté Mme de Rothiacob, mais fait reculer les actions liées au secteur de la défense telles que Thales (-2,16% à 110,90 euros) et Dassault Aviation (-0,77% à 129,70 euros).

Mais les investisseurs gardent en tête que l'inflation s'est montrée très tenace en septembre aux Etats-Unis, ralentissant un peu sur un an, à 8,2% (contre 8,3% en août), et accélérant sur un mois, à 0,4% (contre 0,1% en août).

Cela signifie que le pouvoir d'achat des consommateurs va continuer à être réduit, que les taux d'intérêt sur les prêts vont continuer à augmenter et que le risque de récession s'accroît.

L'immobilier se rattrape

L'immobilier, qui avait beaucoup reculé au cours des séances précédentes, a profité d'un rattrapage: URW a gagné 2,39% à 43,04 euros et Icade (+2,98% à 35,30 euros).

Grève reconduite chez TotalEnergies

Les salariés grévistes de TotalEnergies ont finalement reconduit vendredi leur mouvement sur l'ensemble des sites du groupe pétrolier, en dépit de la signature d'un accord sur des augmentations salariales conclu dans la nuit avec deux syndicats majoritaires. L'action du géant pétrolier a gagné 1,75% à 52,20 euros en dépit de la baisse des cours du brut qui a influencé en revanche CGG (-1,41%) et Vallourec (-1,68%).

Danone quitte en grande partie la Russie

Le géant français de l'agroalimentaire Danone (+0,61%) a annoncé qu'il prévoyait de se désengager de son unité "produits laitiers et d'origine végétale" en Russie, qui constitue la majeure partie de son activité dans le pays, ne conservant à terme que sa branche nutrition infantile.

Perspectives relevées pour la FDJ

La Française des Jeux a annoncé jeudi une hausse de 9% des mises au troisième trimestre, portées par la loterie et de bonnes performances du réseau physique. Le groupe a relevé ses objectifs pour 2022 grâce à de bonnes perspectives en fin d'année. Le titre a pris 1,97% à 31,10 euros, mais restait en baisse de 20% depuis le début de l'année.