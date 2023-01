La Bourse de Paris reprend son ascension vers les 7.000 points

La Bourse de Paris a enregistré une progression de 0,80% mercredi, sixième hausse sur les huit séances de 2023, dans un environnement optimiste avant les chiffres de l'inflation américaine de décembre attendus jeudi.

L'indice vedette CAC 40 a pris 55,05 points à 6.924,19 points au lendemain de prises de bénéfices qui l'avaient fait baisser de 0,55%. La cote parisienne se rapproche ainsi du seuil des 7.000 points, plus dépassé depuis mi-février 2022.

Pour Alexandre Baradez, analyste d'IG France, il y a une part de "mimétisme" et de "peur de rater le +rallye+", la vague de hausse des indices boursiers, dans la tendance observée depuis le début de l'année.

Le ralentissement de l'inflation et la réouverture économique de la Chine soutiennent les marchés depuis le début de l'année. Les indices européens profitent en outre de la météo clémente et de la baisse des prix du gaz, ajoute Alexandre Hezez, stratégiste du groupe Richelieu.

Cependant, "les thèmes Chine, baisse des prix de l'énergie et ralentissement de l'inflation" ont déjà été pris en compte dans les marchés en fin d'année et "il n'y a pas d'amélioration significative depuis le début de l'année", rappelle Alexandre Baradez, qui n'est donc pas totalement convaincu du bienfondé du bond actuel.

Les investisseurs attendent avec impatience l'indicateur CPI de l'inflation en décembre aux États-Unis, qui sera publié jeudi, afin de voir se confirmer le ralentissement.

Les analystes prévoient une stagnation des prix sur un mois et un ralentissement sur un an à 6,5%, ce qui permettrait selon eux d'apaiser les craintes de nouveaux durcissements monétaires de la banque centrale américaine (Fed).

Dans l'Hexagone, les opérateurs de marché pouvaient se raccrocher à une bonne nouvelle, la Banque de France ayant indiqué mercredi que l'économie française continuait de tenir bon et qu'elle devrait enregistrer une stabilisation en janvier, après une légère croissance fin 2022.

La capitalisation boursière du géant français du luxe LVMH a atteint 389 milliards d'euros mercredi, un record historique supérieur au dernier pic de janvier 2022. Première entreprise du CAC 40, l'entreprise est aussi la plus grosse capitalisation boursière européenne et fait partie des quinze plus grandes dans le monde.

LVMH a de plus annoncé mercredi la nomination de Delphine Arnault, fille de Bernard Arnault, au poste de PDG de la maison Christian Dior, tandis que Pietro Beccari, qui occupait ce poste, prendra la tête de la maison Louis Vuitton, première marque de luxe au monde.

Le titre a gagné 2,12% à 772,30 euros, également un record pour le prix de l'action.

Dans son sillage, Hermès a progressé de 0,87% à 1.620,50 euros et Kering de 3,64% à 543,40 euros.

L'action du groupe d'Ehpad Orpea a bondi de 14,30% à 8,65 euros mercredi et progresse de 40% depuis le début de l'année. Cette hausse est principalement alimentée par les spéculations autour d'une entrée au capital de la Caisse des dépôts.

Mardi, le directeur général de la Caisse des Dépôts (CDC) Eric Lombard a confirmé devant la commission des finances de l'Assemblée nationale que des "discussions étaient en cours".

Selon le journal Les Echos, la CDC serait prête, en collaboration avec des investisseurs institutionnels, à apporter "au moins la majorité du milliard et demi d'euros espéré par le groupe d'Ehpad" pour se renflouer.

En 2022, le titre du groupe a chuté de 93% après la publication d'un livre-enquête qui accuse l'entreprise de maltraitance envers ses résidents.