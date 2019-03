La Bourse de Paris respire avant la Fed (+0,14%)

La Bourse de Paris a fini en légère progression lundi (+0,14%), les investisseurs ne sachant sur quel pied danser avant la réunion mardi et mercredi de la Réserve fédérale américaine (Fed).

L'indice CAC 40 a progressé de 7,51 points à 5.412,83 points, dans un volume d'échanges faible de 2,85 milliards d'euros. Vendredi, il avait fini en nette hausse de 1,04%.

Après une ouverture hésitante, la Bourse de Paris s'est installée dans le vert avant d'osciller de nouveau autour de l'équilibre.

"Le marché fait une petite pause avant la réunion de la Fed", relève auprès de l'AFP Mikaël Jacoby, responsable du courtage Europe continentale d'Oddo BHF Securities.

"La tendance à l'équilibre s'explique par le fait que les investisseurs attendent ce qui va être annoncé par la Fed et qu'il n'y a pas eu non plus énormément de nouvelles de la part des entreprises", précise-t-il.

Sur le Brexit, alors que Theresa May s'escrimait lundi à tenter de rallier les eurosceptiques derrière son accord négocié de sortie de l'UE, le président de la Chambre des Communes John Bercow a annoncé que le gouvernement britannique ne pouvait pas soumettre au vote des députés britanniques son accord de Brexit sans changement.

Les valeurs bancaires championnes

Parmi les domaines d'activité ayant le plus varié, "le secteur bancaire a été influencé par les rumeurs de plus en plus fortes sur la fusion entre Deutsche Bank et Commerzbank", souligne M. Jakoby.

Crédit Agricole a avancé de 2,57% à 11,33 euros, suivi de Société Générale (+2,47% à 27,97 euros), Natixis (+2,30% à 4,89 euros), ou encore BNP Paribas (1,84% à 45,10 euros).

Autre tendance positive, celle du secteur des matières premières.

Les valeurs sidérurgiques ont profité d'une réduction de production d'acier par les usines de la ville chinoise de Tangshan, important centre sidérurgique du nord de la Chine. Ainsi, Aperam a progressé de 2,92% à 28,59 euros, ArcelorMittal de 2,22% à 19,55 euros, Eramet de 0,69% à 50,95 euros et Vallourec de 2,12% à 2,22 euros.

Les valeurs pétrolières et parapétrolières ont été également dans le vert. Total a progressé de 1,10% à 52,27 euros.

Worldline, filiale de services de paiement du groupe Atos (+0,39% à 86,74 euros), a gagné 0,60% à 50,35 euros, après l'annonce que le géant informatique américain FIS, spécialisé dans les services bancaires et de paiements, va absorber le groupe britannique de services de paiement Worldpay lors d'une fusion à 43 milliards de dollars.

La distribution a beaucoup souffert en revanche après la dégradation samedi d'une centaine de commerces parisiens en marge de l'acte 18 des "gilets jaunes". Casino a chuté de 4,76% à 39,04 euros et Maisons du monde a perdu 2,39% à 19,21 euros. Fnac Darty a lâché 2,07% à 70,85 euros.