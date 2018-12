La Bourse de Paris sans direction, attend les messages de la BCE

La Bourse de Paris oscillait autour de l'équilibre (-0,04%), jeudi à la mi-journée, dans l'attente des messages qu'enverra la Banque centrale européenne (BCE) dans un contexte de montée des risques économiques.

A 13H33 (12H33 GMT), l'indice CAC 40 perdait 1,76 point à 4.907,69 points, dans un volume d'échanges de 1,2 milliard d'euros. La veille il avait fini en hausse de 2,15%.

La cote parisienne, après de premiers pas en légère hausse, a fait une petite incursion dans le rouge avant de rôder autour de l'équilibre.

Wall Street se préparait également à ouvrir de façon contrastée. Le contrat à terme sur l'indice vedette Dow Jones Industrial Average perdait 0,18%, celui de l'indice élargi S&P avançait de 0,09% tandis que le Nasdaq, à dominante technologique, gagnait 0,24%.

"En Europe, après deux séances consécutives de regain d'appétit pour le risque, les actions marquent le pas dans l'attente de la décision monétaire de la Banque Centrale Européenne qui entérinera sa stratégie de normalisation progressive de la politique monétaire européenne (...)", indique Franklin Pichard, directeur général chez Kiplink Finance.

"Mario Draghi devra se montrer convaincant alors que l’économie de la zone euro donne quelques signes de faiblesse. Il devra aussi évoquer la montée des risques, comme l’Italie, la conjoncture et le Brexit", ajoute-t-il.

"C'est dans ce contexte de ralentissement de l'économie européenne, dans laquelle les économies française et italienne sont à deux doigts de décrocher, que la BCE se réunit (...)", observe aussi Michael Hewson, analyste chez CMC Markets.

Selon lui, "il est assez clair que les risques économiques enflent, ce qui devrait inciter la BCE à dégrader ses prévisions d'inflation et de croissance du PIB pour l'an prochain".

Toujours en zone euro, les investisseurs ont pris connaissance du taux d'inflation en Allemagne (+2,3% en novembre sur un an), et de celui de la France qui a ralenti à 1,9% en novembre sur un an, après avoir atteint 2,2% en octobre, en raison notamment d'un repli des prix de l'énergie.

Sur le terrain politique, la Première ministre britannique Theresa May devait tenter d'obtenir jeudi à Bruxelles de nouvelles garanties sur l'accord de Brexit.

Mercredi, la dirigeante conservatrice a survécu à un vote de défiance organisé par son parti, hostile à l'accord de divorce qu'elle a négocié avec l'UE, mais a annoncé qu'elle projetait de quitter ses fonctions avant le scrutin législatif de 2022.

En Italie, le gouvernement a proposé mercredi à Bruxelles de ramener son déficit public à 2,04% du PIB en 2019, au lieu de 2,4%, dans l'espoir de mettre fin au bras de fer sur son budget avec l'UE et d'échapper à une procédure d'infraction. Mais le commissaire européen Pierre Moscovici a demandé jeudi à l'Italie des efforts supplémentaires pour son budget 2019.

M. Moscovici a également souhaité jeudi que le dérapage budgétaire français en 2019 soit "le plus limité possible" après les mesures sociales annoncées lundi par Emmanuel Macron qui pourrait élever le déficit à 3,4% en 2019.

Le gouvernement français a appelé jeudi les "gilets jaunes" à "ne pas manifester" pour un cinquième samedi consécutif.

Toujours pour la France, l'agenda macroéconomique prévoit aussi les prévisions de la Banque de France et l'indice des prix dans la grande distribution de novembre.

Aux Etats-Unis, sont attendues les demandes hebdomadaires d'allocations chômage et l'ndice des prix à l'importation.

Sur le tableau des valeurs, le titre Plastic Omnium bondissait de 4,39% à 20,11euros après avoir confirmé ses objectifs de l'exercice en cours.

L'action Pierre et Vacances reculait de 1,27% à 15,50 euros après l'annonce de la sortie de son capital du groupe chinois HNA, qui était actionnaire à hauteur de 10% depuis 2016.

L'action Pernod Ricard se repliait de 0,60% à 147,90 euros alors que le fonds activiste américain Elliott a annoncé détenir plus de 2,5% des parts dans le deuxième groupe mondial de spiritueux et lui demande notamment d'envisager une fusion avec un autre acteur du secteur.

Le titre Mr Bricolage gagnait 4,75% à 8,38 euros après l'annonce de la cession de ses 65 magasins intégrés sur un parc total de 781.