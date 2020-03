La Bourse de Paris se rapproche de l'équilibre (+0,03%)

La Bourse de Paris perdait du terrain, se rapprochant de l'équilibre mercredi à mi-séance (+0,03%), dans un marché fragile semblant peu impressionné par l'intervention surprise de la Banque d'Angleterre.

A 13H57 (12H57 GMT), l'indice CAC 40 grappillait 1,26 point à 4.637,87 points dans un volume d'échanges de 3 milliards d'euros. La cote parisienne a ouvert sur un rebond avant de perdre progressivement du terrain à la mi-journée.

De son côté, Wall Street s'apprêtait à ouvrir dans le rouge. Le contrat à terme sur l'indice vedette Dow Jones Industrial Average perdait 2,66%, celui de l'indice élargi S&P 500 2,71% et celui du Nasdaq, à forte coloration technologique, 2,49%.

Une semaine après l'intervention précoce de la Réserve fédérale américaine, la Banque d'Angleterre (BoE) a annoncé mercredi une réduction surprise de ses taux à 0,25% afin d'aider l'économie britannique à faire face à l'épidémie de Covid-19. Cette baisse est la plus importante depuis début 2009, en pleine crise financière internationale. La BoE va en outre encourager les banques à prêter aux entreprises et aux ménages.

Cette annonce intervient au moment où les investisseurs ont les yeux rivés sur les autorités politiques et monétaires, attendant une réponse coordonnée à l'impact du Covid-19 pour calmer les marchés boursiers en proie à une forte volatilité.

La Banque centrale européenne (BCE) sera donc attendue au tournant jeudi alors que les mesures restrictives se multiplient en Europe pour faire face au coronavirus.

"Même si la Commission Européenne a annoncé la création d'un fonds de 25 milliards d'euros et la BoE une baisse de 50 points de base de son taux directeur, les marchés européens ne semblent pas impressionnés", souligne Tangi Le Liboux, stratégiste à Aurel BGC.

"Les investisseurs n'écartent plus une possible récession et attendent désormais des mesures monétaires et budgétaires dans les zones affectés par l’épidémie", explique Franklin Pichard, directeur général de Kiplink Finances.

- Approche "flexible" du Pacte de stabilité -

A l'heure où l'économie en zone euro est en perte de vitesse, la présidente de la BCE "Christine Lagarde porte sur ses épaules ce qui risque d'être la plus lourde décision de son nouveau mandat, elle n'aura pas droit à l'erreur!", ajoute le spécialiste.

Signe que l'heure est grave, la chancelière Angela Merkel s'est dite prête mercredi à revenir sur la sacro-sainte règle du zéro déficit public en Allemagne pour faire face à l'épidémie de coronavirus. Elle a en outre confirmé que l'Union européenne prônait une approche "flexible" du Pacte de stabilité européen, qui limite en principe à 3% par an le déficit public des différents pays membres.

Outre-Atlantique, le locataire de la Maison-Blanche, qui a de nouveau attaqué la Fed, réclamant des taux encore plus bas, était aussi pressé par les intervenants de marché de présenter son plan de soutien à l'économie, initialement annoncé pour mardi.

Sur le plan sanitaire, l'épidémie continue de s'étendre. L'Espagne et la France, pays voisin de l'Italie, le plus touché, font face à une accélération de l'épidémie.

Aux États-Unis, une ville de la banlieue de New York, New Rochelle, va être placée en confinement.

En Chine, les autorités ont donné leur feu vert au redémarrage par étapes de l'activité dans des usines autour de Wuhan.

Les bancaires figuraient parmi les plus fortes hausses du CAC 40: Société Générale (+3,01% à 18,69 euros), Crédit Agricole (+2,59% à 7,91 euros), BNP Paribas (+2,90% à 35,62 euros).

Natixis faisait figure d'exception, accusant un fort recul (-8,88% à 2,28 euros) après que sa filiale de gestion d'actifs H2O a particulièrement souffert de la débâcle boursière de lundi.

Air France-KLM repartait à la baisse (-3,51% à 4,90 euros). La compagnie suspend tous ses vols vers l'Italie entre le 14 mars et le 3 avril inclus à cause de l'expansion de l'épidémie de Covid-19 et du confinement de l'ensemble du pays.

BioMérieux progressait de 1,60% à 79,15 euros, salué par l'annonce de mise à disposition de son premier test de dépistage du nouveau coronavirus "dès la fin mars".