La Bourse de Paris snobe la tempête pétrolière, attend la Fed (+1,33%)

La Bourse de Paris reprenait de l'entrain mardi, refoulant les pressions pétrolière pour placer son optimisme sur la réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed) et le redémarrage imminent de l'activité économique.

A 13H05 (11H05 GMT), l'indice CAC 40 progressait de 59,83 points à 4.565,97 points. La veille, il avait terminé en net rebond (+2,55%).

Après une ouverture à l'équilibre, la cote parisienne a opté pour une ascension en territoire positif.

Outre-Atlantique, Wall Street se préparait à ouvrir en hausse. Le contrat à terme sur l'indice vedette Dow Jones Industrial Average gagnait 1,31%, l'indice élargi S&P 500 progressait de 1,13% et celui du Nasdaq, à forte coloration technologique, prenait 1,12%.

"Les investisseurs en actions ont mis de côté la faiblesse continue des cours du pétrole. Il semble qu'il s'agisse plus d'un problème pour le secteur de l'énergie lui-même qu'un problème plus large de demande", observe David Madden, analyste pour CMC Markets.

Les experts font valoir qu'une raison à la chute importante du pétrole est la vente des contrats à échéance juin par le fonds américain USO, dans le but de se reporter sur des contrats à plus longue échéance.

Aussi, "les marchés européens affichent de menus gains alors que les investisseurs espèrent que les mesures de confinement vont être relâchées", ajoute M. Madden.

Encouragés par un ralentissement des contaminations, plusieurs pays européens et une dizaine d'Etats américains ont amorcé, en ordre dispersé et parfois dans la polémique, une sortie prudente du confinement.

Après l'Italie dimanche, c'est au tour de l'Espagne et de la France de présenter leur plan de déconfinement ce mardi.

La pandémie de Covid-19, qui a fait près de 209.000 morts sur la planète, a provoqué un choc économique violent de par les mesures de confinement qui ont arrêté l'activité dans différents secteurs.

Gouvernements et banques centrales se chargent par des mesures financières coups de poing d'éviter que ce choc sur la demande et sur l'offre ne laisse trop de cicatrices sur les entreprises et les ménages.

La banque centrale américaine a annoncé lundi vouloir injecter 500 milliards de dollars supplémentaires dans son programme de soutien aux entités locales face à la crise du coronavirus.

Son comité monétaire se réunit mardi et mercredi. Le marché ne prévoit aucune annonce sur les taux mais attend fébrilement les perspectives pour l'économie américaine.

Des deux côté de l'Atlantique, plusieurs poids-lourds publiaient leurs résultats. Les investisseurs examineront aussi l'état de la confiance des consommateurs aux Etats-Unis pour avril (Conference board).

- Capgemini en meneur -

Capgemini gardait la tête du CAC 40, bondissant de 6,90% à 84,26 euros alors que le groupe, qui a renoncé à faire des prévisions financières pour 2020, a maintenu des ventes en hausse de 2,3% au premier trimestre, et s'attend à un deuxième trimestre 2020 difficile.

Le secteur bancaire se tenait également en haut de l'affiche, soutenu par la perspective de nouvelles mesures de soutien des banques centrales. BNP Paribas prenait 6,78% à 29,67 euros, Société Générale +4,18% à 14,79 euros et Crédit Agricole +4,36% à 7,13 euros.

Le secteur pétrolier résistait à la chute des prix du pétrole à l'image de Total (+1,64% à 32,78euros) et de TechnipFMC (+1,95% à 7,23euros).

Thales reculait de 1,03% à 69,28 euros, s'attendant à un "impact très significatif" de la crise liée au coronavirus sur son activité et ses comptes au deuxième trimestre.

Lagardère gagnait 2,72% à 15,86 euros après que Vivendi, qui détient désormais plus de 10% du groupe, a indiqué poursuivre ses achats de titres sans avoir l'intention d'en prendre le contrôle ni d'influencer sur la stratégie.

Albioma grimpait de 4,92% à 30,95 euros, porté par un chiffre d'affaires en forte hausse au premier trimestre.