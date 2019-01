La Bourse de Paris ne prend pas de risques avant une série de rendez-vous

La Bourse de Paris a terminé en baisse lundi (-0,76%), se montrant attentiste avant une série de rendez-vous de premier plan cette semaine, dont une nouvelle rencontre entre négociateurs chinois et américains sur le dossier commercial.

L'indice CAC 40 a reculé de 37,24 points à 4.888,58 points. Vendredi, il avait fini en hausse de 1,11%.

"La semaine va être chargée, avec une série d'annonces qui sont attendues. Dans ce contexte, ce n'est pas illogique d'avoir un peu d'attentisme et de prudence sur le marché", a affirmé à l'AFP Andrea Tuéni, analyste de Saxo Banque.

Parmi les événements à l'agenda, "il y a les discussions sur le plan B de Theresa May demain (mardi) au Parlement britannique, la réunion de la Fed (...) et le catalyseur principal depuis plusieurs mois sur les marchés, à savoir le dossier commercial entre les Etats-Unis et la Chine", a détaillé M. Tuéni.

Négociateurs américains et chinois se retrouvent mercredi et jeudi à Washington pour tenter de dessiner les contours d'un accord commercial, à un mois de l'expiration de la trêve dans l'affrontement que se livrent les deux premières économies du monde.

En Europe, les députés britanniques votent mardi plusieurs amendements sur le Brexit visant principalement à réclamer une renégociation du traité de retrait, à empêcher un Brexit sans accord, à retarder le divorce ou encore à obtenir l'organisation d'un second référendum.

Enfin, aux Etats-Unis, outre la réunion de la Réserve fédérale "très attendue par le marché qui attend encore une fois un ton plus accommodant de Jerome Powell", son président, les annonces de résultats trimestriels d'entreprises se poursuivront avec des poids lourds du secteur technologique, tels que Facebook, Apple et Microsoft, a rappelé Andrea Tuéni.

Selon lui, les résultats "seront très, très suivis et pourraient avoir des répercussions sur le marché".

Sur le tableau des valeurs, l'action Alstom a perdu 3,57% à 35,07 euros. Le groupe français a confirmé qu'il avait avec l'allemand Siemens proposé de nouvelles concessions à la Commission européenne sans avoir la certitude d'obtenir un feu vert à leur union.

Kering a cédé 0,69% à 418,30 euros. Le propriétaire de Gucci risque un redressement fiscal d'environ 1,4 milliard d'euros en Italie, selon un premier "audit" rendu par les autorités fiscales de la péninsule qui le soupçonnent d'avoir déclaré en Suisse des activités menées en Italie, ce qu'il conteste. Les autres géants du luxe étaient à la peine, à l'instar de LVMH (-0,94% à 258,65 euros).

Altran s'est repliée de 3,02% à 8,18 euros après qu'une cyberattaque survenue le 24 janvier a nécessité la déconnexion du réseau informatique et des applications du géant du conseil en technologie, sans toutefois occasionner de vol de données.

L'action Renault a abandonné 1,39% à 60,31 euros. Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a affirmé qu'il serait "extrêmement vigilant" sur le montant des indemnités de départ de l'ancien PDG de Renault Carlos Ghosn, en détention au Japon.