La Bourse de Paris termine en hausse de 0,68%

La Bourse de Paris a terminé la semaine sur une note positive (+0,68%) vendredi, préférant oublier temporairement les risques d'inflation durable et se concentrant plutôt sur les signes d'embellie économique.

L'indice CAC 40 a progressé de 42,83 points à 6.386,41 points. La veille, il avait nettement rebondi (+1,29%). Sur la semaine, il est resté stable (+0,02%), pénalisé par une forte correction mercredi en amont de la publication du compte-rendu de la Fed.

Cette chute était généralisée à toutes les bourses mondiales. "Le mouvement des prix d'aujourd'hui a été plus modéré, car des données économiques plus positives alimentent un discours d'optimisme, l'assouplissement des restrictions entraînant une amélioration de l'activité économique en avril et mai", constate Michael Hewson, analyste chez CMC Markets UK.

Les marchés se sont donc concentrés sur le positif, les signes de reprise économique et d'amélioration de la situation sanitaire et ont laissé de côté les craintes d'une surchauffe qui pousserait les banques centrales à un premier tour de vis monétaire.

Dans la zone euro, en France et au Royaume-Uni, l'activité du secteur privé a enregistré une croissance en mai, selon les indices PMI composite du cabinet Markit.

Aux Etats-Unis, un indicateur immobilier mitigé a rassuré le marché sur la crainte d'une surchauffe du secteur. Si les prix des logements anciens ont continué leur ascension pour atteindre un record en avril, les ventes ont ralenti pour le 3e mois d'affilée.

Sur le plan sanitaire, les principaux producteurs de vaccins contre le Covid-19, les pays du G20 et le FMI se sont engagés vendredi à accélérer la vaccination des pays pauvres pour mettre un terme à la pandémie et relancer l'économie mondiale.

En France, la première étude en vie réelle conclut que la vaccination réduit de 87% le risque de formes graves de Covid-19 chez les plus de 75 ans dès sept jours après l'injection de la 2e dose. Par ailleurs, l'ensemble des adolescents de 16 à 18 ans pourraient avoir droit aux vaccins à partir de juin.

Le titre du géant de la distribution Carrefour a reculé de 1,01% à 17,14 euros. Les actionnaires de Carrefour, réunis en Assemblée générale vendredi, ont renouvelé pour trois années supplémentaires le mandat d'Alexandre Bompard à la tête du groupe, et le conseil d'administration ne change pas.

Le fabricant de tubes sans soudure Vallourec a chuté de 3,44% à 27,50 euros. Il a annoncé jeudi qu'il voyait le bout du tunnel de sa restructuration financière pour juin, et confirmé la poursuite de son plan d'économies de 400 millions d'euros d'ici 2025, qui comporte la fermeture d'un site en France.

Le groupe de recyclage Derichebourg a profité (+7,98% à 8,46 euros) d'un bénéfice net qui s'est envolé de 229% à 73,6 millions d'euros au premier semestre de son exercice décalé 2020/2021, porté notamment par une hausse des ventes de ferrailles.