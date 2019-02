La Bourse de Paris clôture sur des espoirs d'avancées aux USA

La Bourse de Paris a clôturé mardi une nouvelle séance haussière (+0,84%), bénéficiant de l'accord de principe qui éloigne la perspective d'une nouvelle paralysie partielle de l'administration fédérale aux Etats-Unis.

L'indice CAC 40 a gagné 41,88 points pour terminer à 5.056,35 points. La veille, il avait fini en hausse de 1,06%.

La cote parisienne est restée dans le vert durant toute la séance.

Ce rebond repose "sur des espoirs d'avancées sur les deux thèmes qui intéressent les marchés", à savoir "le fait qu'on aille vers un accord" pour éloigner le spectre d'un nouveau "shutdown" et "des éléments de langage qui laissent à penser qu'il y a peut-être du mieux sur le front commercial", indique à l'AFP Guillaume Garabédian, responsable de la gestion conseillée à Meeschaert Gestion Privée.

Néanmoins, concrètement, il n'y a "rien de bien solide à ce stade qui soit de nature à rassurer pour de bon les investisseurs", tempère-t-il.

Des parlementaires américains ont annoncé un accord de principe entre démocrates et républicains pour éviter une nouvelle paralysie partielle de l'administration fédérale ou "shutdown".

Le compromis prévoit 1,3 milliard de dollars notamment pour construire environ 90 km de nouvelles barrières à la frontière, loin des 5,7 milliards de dollars réclamés initialement par Donald Trump pour financer son mur destiné à lutter contre l'immigration illégale.

Réconfortée par cette annonce, Wall Street a ouvert en hausse.

A près de deux semaines de l'échéance imposée par Wahington, l'un des deux principaux négociateurs américains avec la Chine sur le commerce, le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin, est arrivé à Pékin où il a fait part mardi à la presse de son "impatience" d'entamer les discussions.

Des négociations à un haut niveau se dérouleront jeudi et vendredi dans la capitale chinoise. Un rendez-vous crucial avant l'échéance du 1er mars, date à laquelle Donald Trump menace d'augmenter des droits de douane en l'absence d'accord bilatéral.

En matière de valeurs, Michelin a pris la tête de l'indice CAC 40 avec un bond de 13,05% à 102,60 euros, ayant amélioré sa performance opérationnelle en 2018 et bien résisté au ralentissement chinois.

Le titre a entraîné dans son sillage la majorité du secteur automobile, comme Valeo (+1,86% à 24,67 euros), Peugeot (+2,85% à 21,68 euros) ou Faurecia (+4,75% à 37,70 euros).

Renault a fait bande à part (-0,26% à 56,62 euros), pâtissant de la chute des bénéfices pour les neuf premiers mois de l'exercice de Nissan, qui a abaissé ses prévisions annuelles.

Après un début de séance compliqué par des prises de bénéfices, Kering a avancé de 3,28% à 465,80 euros après avoir connu une année 2018 en forte croissance, tirée par son fleuron Gucci et ses performances en Chine. Les autres géants du luxe, LVMH et Hermes, ont respectivement progressé de 2,25% à 294,80 euros et 1,35% à 541 euros.

Bonduelle a avancé de 2,06% à 27,25 euros. Le groupe a annoncé l'acquisition d'une usine de conditionnement de produits surgelés dans le nord-est des Etats-Unis.