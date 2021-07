La Bourse de Paris a fini quasi stable mardi (-0,01%), hésitante après une hausse des prix plus forte que prévu aux État-Unis et attendant d'en savoir plus sur la reprise dans les entreprises au deuxième trimestre.

L'indice vedette CAC 40 a perdu 0,78 point à 6.558,47 points, dans un volume d'échange faible de 2,87 milliards d'euros. Lundi, il avait terminé en hausse de 0,46%.