La Bourse de Paris termine stable (-0,06%) une séance amorphe

La Bourse de Paris a fait du surplace lundi, clôturant quasiment inchangée (-0,06%) par rapport à vendredi, au terme d'une séance apathique en plein creux estival.

L'indice phare CAC 40 s'est effrité de 3,78 points à 6.813,18 points. Vendredi, il avait fini en hausse de 0,53%, permettant à la place parisienne de connaître sa plus belle performance hebdomadaire depuis mars (+3,09%).

"La séance a manqué de catalyseur. C'est une journée de digestion dans des volumes très faibles", résume Daniel Larrouturou, gérant chez Dôm Finance.

"La saison des résultats est à peu près terminée. Or, ce sont les résultats qui avaient été le catalyseur le plus important de la hausse des marchés européens", explique-t-il à l'AFP.

La reprise économique s’est traduite dans les publications des entreprises du deuxième trimestre, qui ont généralement dépassé les attentes aux Etats-Unis comme en Europe.

Par ailleurs, "l'effet de surprise de la vigueur des créations d'emplois aux Etats-Unis s'est aussi estompé, avec une baisse des matières premières dès la matinée et une baisse des rendements obligataires", note l'expert.

L'économie américaine a créé plus d'emplois qu'attendu en juillet et le taux de chômage a chuté plus fort que prévu à 5,4%, confirmant que la reprise est en bonne voie et ouvrant peut-être un peu plus la porte à une diminution du soutien monétaire de la banque centrale américaine.

Les pétrolières dans le rouge

Les titres liés à l'or noir ont plié avec les cours du brut qui reculaient fortement lundi, pénalisés par la hausse des contaminations au Covid-19 chez les deux premiers consommateurs de pétrole.

Le géant TotalEnergies a perdu 0,32% à 37,82 euros.

Le tourisme tourmenté par le variant Delta

La situation sanitaire mondiale reste en revanche encore problématique et les secteurs liés à la mobilité se sont tassés, à l'image d'Air France-KLM (-0,64% à 4,06 euros), ADP (-1,63% à 102,85 euros), Airbus (- 1,83% à 114,76 euros). L'hôtelier Accor a perdu 0,82%.

Les banques bien portantes

L'essoufflement des secteurs exposés au variant Delta était un peu compensé par les bancaires qui se sont bien redressées ces derniers mois sur fond de reprise économique et pour lesquelles la perspective d'un redressement des taux obligataires est favorable. Société Générale a avancé de 0,20% à 27,59 euros et BNP Paribas de 0,39% à 54,21 euros.

Renault noue un partenariat

Le constructeur automobile chinois Geely (maison-mère de Volvo Cars) a annoncé qu'il s'alliait avec le français Renault (-2,01% à 33,61 euros) pour concevoir des voitures hybrides.