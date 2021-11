La Bourse de Paris termine sur un timide rebond

La Bourse de Paris a terminé en hausse de 0,54% lundi, bien loin d'effacer sa chute de vendredi, la méfiance restant de mise pour les investisseurs face au variant Omicron du Covid-19.

L'indice vedette CAC 40 a pris 36,52 points à 6.776,25 points. Vendredi il avait cédé 4,75% au terme de sa pire séance depuis mars 2020.

La cote parisienne a tenté d'enclencher un rebond à trois reprises lors de la séance, mais n'a jamais dépassé les 2% de progression et s'est au final vite essoufflée.

"Le marché n'a pas tourné la page" de vendredi, relève auprès de l'AFP Alexandre Neuvy, gérant privé à Amplegest. "Il y a encore trop d'incertitude au niveau du variant" pour entamer un vrai rebond, juge-t-il.

Le nouveau variant Omicron présente "un risque très élevé" au niveau mondial, a mis en garde l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) lundi, tout en soulignant l'existence de nombreuses zones d'ombre sur sa dangerosité et sa transmissibilité.

La liste des pays où Omicron est détecté n'a cessé de s'allonger lundi notamment en Europe, malgré les restrictions de voyage instaurées tout autour de la planète.

Les investisseurs vont donc garder un oeil très attentif sur l'évolution des connaissances sur ce variant mais aussi sur l'efficacité des vaccins et des solutions que veulent mettre en place les laboratoires contre Omicron.

"On pensait que la crise sanitaire était derrière nous, mais cela vient nous rappeler que ce n'est pas le cas. Désormais, cette thématique va dominer les marchés avec les questions des taux d'intérêt" directeurs des banques centrales, poursuit M. Neuvy.

Les institutions monétaires, qui vont tenir entre début et mi-décembre leur dernier comité monétaire de l'année, étaient jusqu'ici bien engagées sur le chemin du ralentissement de leur soutien à l'économie, sous la pression d'une inflation galopante.

Ainsi, l'inflation en Allemagne s'est emballée en novembre, à 5,2% sur un an, atteignant son plus haut niveau depuis juin 1992 et probablement son pic annuel, selon Isabel Schnabel, une haute responsable de la Banque centrale européenne.

"La crise sanitaire peut éloigner les craintes de surchauffe de l'activité économique, on le voit avec le recul des prix des matières premières, donc les banques centrales pourraient avoir plus de latitude" et ainsi retarder un peu la mise en place de leurs politiques plus restrictives, continue M. Neuvy.