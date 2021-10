La Bourse de Paris termine un solide mois d'octobre au-dessus des 6.800 points

La Bourse de Paris a terminé en hausse de 0,38% vendredi et conclu le mois d'octobre sur un gain de 4,76%, les résultats des entreprises ayant effacé dans l'esprit des investisseurs les craintes sur l'inflation.

L'indice vedette CAC 40 a gagné 26,12 points à 6.830,34 points. Sur l'ensemble de la semaine, il a progressé de 1,44%. Depuis le 1er janvier, la Bourse a avancé de 23,04%.

La cote parisienne a évolué en nette baisse la majeure partie de la journée, mais est remontée à partir de l'ouverture de Wall Street.

Si l'indice à forte coloration technologique Nasdaq reculait de 0,20% au moment de la clôture parisienne, l'indice vedette Dow Jones grignotait 0,07%.

A l'image d'une semaine chargée, les investisseurs ont pris connaissance vendredi de nombreux résultats. A Paris, la plupart ont encore été solides, d'EssilorLuxottica à Safran en passant par TF1, Air France-KLM, ou encore Ubisoft.

L'actualité macro-économique n'a pas été en reste: le PIB en zone euro a connu une nouvelle hausse robuste au troisième trimestre, rapprochant les pays membres de la monnaie unique de leurs niveaux d'avant-pandémie.

Toutefois, la hausse plus forte qu'attendu de l'inflation en zone euro, en septembre à 4,1% sur un an, soit le rythme de hausse des prix le plus haut depuis plus de 13 ans, a chamboulé le marché obligataire.

Les taux souverains européens sont nettement remontés, le haut niveau de l'inflation mettant un peu plus la pression sur la Banque centrale européenne pour durcir sa politique monétaire. Sa présidente Christine Lagarde avait répété jeudi que le scénario d'une hausse des taux d'intérêt directeurs en 2022 n'était pas envisagé.

Le taux allemand à 10 ans a gagné trois points de base, à -0,10%. Le 10 ans français a pris sept points de base à 0,28%.

L'aérien solide

La réouverture des frontières et la reprise du trafic aérien durant l'été ont fait bondir au troisième trimestre les revenus du groupe français Safran, qui a gagné 1,72% à 116,04 euros. Air France-KLM (+3,12% à 4,07 euros) a aussi salué "une belle saison estivale, qui lui a permis de réduire ses pertes.

Airbus a terminé en baisse de 1,25% mais reste en légère hausse sur la semaine à 110,60 euros, tandis que Aéroports de Paris a gagné 0,88% à 114,90 euros.

EssilorLuxottica, TFI et Ubisoft applaudis

Le géant mondial de l'optique EssilorLuxottica (+3,49% à 178,90 euros) a de nouveau relevé ses prévisions pour 2021, après des ventes en hausse au troisième trimestre, supérieures à leur niveau pré-pandémie.

Le groupe de télévision TF1 (+6,99% à 9,26 euros) a vu ses ventes progresser de 10% au troisième trimestre et son bénéfice s'est maintenu malgré une hausse des coûts.