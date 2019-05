La Bourse de Paris toujours tourmentée par la thématique commerciale (-1,49%)

La Bourse de Paris s'enfonçait dans le rouge jeudi à la mi-journée (-1,49%) le marché étant toujours pénalisé par l'incertitude autour du bras de fer commercial entre les Etats-Unis et la Chine.

A 13H47 (11H47 GMT), l'indice CAC 40 perdait 80,41 points à 5.298,57 points, dans un volume d'échanges de 1,3 milliard d'euros. Mercredi, l'indice avait terminé en recul de 0,12%.

La cote parisienne a ouvert en baisse puis n'a cessé de perdre du terrain.

De son côté, Wall Street s'apprêtait également à ouvrir dans le rouge. Le contrat à terme sur l'indice vedette Dow Jones Industrial Average reculait de 0,81%, l'indice élargi S&P de 0,80% et le Nasdaq, à forte coloration technologique, de 1,11%.

Les marchés craignent "de voir la guerre commerciale se transformer en une véritable guerre technologique et gagner en intensité sans que personne n’ose plus faire le moindre pronostic sur la durée, l'escalade et les conséquences", a estimé dans une note Franklin Pichard, directeur général de Kiplink Finance.

La Chine a dénoncé jeudi un "harcèlement" de la part des Etats-Unis contre Huawei, le numéro deux mondial des smartphones lâché par ses partenaires commerciaux depuis sa mise à l'index par Washington.

En pleine guerre commerciale sino-américaine, l'administration Trump a placé Huawei sur une liste de sociétés suspectes auxquelles il est interdit de vendre des équipements technologiques, menaçant la survie même du groupe chinois, selon des experts: Huawei dépend largement pour ses téléphones de puces électroniques fabriquées aux Etats-Unis.

"Les incertitudes autour de ces négociations commerciales vont perdurer au moins jusqu'au G20", en juin, a relevé de son côté le courtier Aurel BGC dans une note.

Les investisseurs gardaient également un oeil sur la politique européenne, alors que les Pays-Bas et le Royaume-Uni ont donné ce jeudi le coup d'envoi des élections européennes.

Au total, plus de 400 millions d'électeurs voteront dans 28 pays pour élire 751 députés européens lors des élections européennes qui se tiennent jusqu'à dimanche. Les résultats ne seront annoncés officiellement qu'à partir de dimanche soir, lorsque tous les pays de l'Union européenne auront fini de voter.

- Casino suspendu, Derichebourg plonge -

Du côté des valeurs, les actions de Casino et de sa maison-mère Rallye étaient suspendues à leur demande après avoir fortement chuté, a indiqué le groupe à l'AFP. Un peu avant sa suspension, Casino lâchait 6,40% à 27,90 euros vers 10H30 (08H30 GMT).

Derichebourg plongeait de 9,15% à 3,18 euros pénalisé par la chute de son bénéfice net au premier semestre de son exercice décalé 2018/2019, en raison d'un environnement peu favorable affectant son activité de traitement de métaux.

Les titres du secteur pétrolier souffraient de la baisse des cours en raison de la hausse des réserves américaines. Le conflit commercial affectait plus globalement le marché des matières premières.

CGG chutait de 5,71% à 1,48 euro, Vallourec reculait de 3,29% à 2,24 euros et TechnipFMC de 3,06% à 19,94 euros.