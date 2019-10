La Bourse de Paris a ouvert en léger repli lundi (-0,33%), la prudence étant de mise après l'annonce d'un accord commercial partiel et non concrétisé entre Washington et Pékin ainsi que des chiffres moroses pour le commerce extérieur de la Chine.

A 09H00, l'indice CAC 40 cédait 19,15 points à 5.646,33 points. Vendredi, la place parisienne avait fini en nette hausse (+1,73%).