La capacité de tests à Brussels Airport quadruplée pour les retours de vacanciers

(Belga) Près de 8.000 passagers par jour en provenance de zones rouges pourront être testés à partir de ce 1er janvier à Brussels Airport, annonce jeudi le laboratoire privé Eurofins. La capacité de tests va ainsi y être quadruplée afin de soutenir les mesures prises mercredi par le Comité de concertation pour éviter une nouvelle augmentation du nombre d'infections de Covid-19.

Les résidents en Belgique de retour d'une zone rouge et y ayant séjourné plus de 48 heures doivent désormais obligatoirement se soumettre à un test PRC le premier jour et le septième jour de la quarantaine. À partir du 2 janvier, les personnes recevront à leur retour un SMS qui leur permettra de se présenter dans un centre de test. À Brussels Airport, la capacité de test sera dès lors encore accrue pour permettre aux voyageurs arrivant en Belgique de se faire tester d'emblée volontairement. Eurofins, qui y dispose d'un laboratoire de test Covid-19 depuis septembre dernier et y en a déjà réalisé 65.000, va augmenter sa capacité. De 2.000 tests PCR par jour, l'entreprise passe en effet à 8.000. "L'augmentation de la capacité des tests se fera sans problème. C'est très important d'être extrêmement vigilant surtout avec la mutation du virus qui circule actuellement au Royaume-Uni. (...) Nous sommes prêts", assure Tibo Demoor, directeur général des diagnostics cliniques chez Eurofins. Les tests obligatoires pour les voyageurs de retour de vacances des zones rouges qui reçoivent un code sont gratuits. (Belga)