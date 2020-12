La Cellule d'action routière appelle les usagers de la route à la prudence

(Belga) Des plaques de givre pourraient se former dans la nuit de vendredi par endroits sur l'ensemble de la Wallonie. Plus tard dans la nuit et samedi matin, quelques averses de neige sont également possibles en Ardenne, ainsi que des pluies verglaçantes par endroits en basse et moyenne Belgique, avertit la Cellule d'action routière. Elle recommande aux usagers de la route de rester extrêmement vigilants.

La Cellule d'action routière indique que tous les moyens conventionnels en personnel et en matériel sont mobilisés pour assurer au maximum la sécurité des usagers et maintenir de bonnes conditions de circulation sur les voiries régionales. Elle invite toutefois les automobilistes à adapter leur vitesse, à éviter toute manœuvre brutale et à garder une distance de sécurité suffisante avec le véhicule qui précède. (Belga)