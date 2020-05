La centrale au charbon la plus polluante d'Australie détruite

(Belga) La centrale au charbon la plus polluante d'Australie, à l'origine de 3% de l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre du pays et l'une des plus sales au monde, a été détruite lundi.

La centrale d'Hazelwood, avec ses huit cheminées de 139 mètres de haut et une capacité de 1.600 mégawatts, était située dans la vallée Latrobe, à 160 km à l'est de Melbourne. La démolition était diffusée en direct par son propriétaire français Engie, tandis que des centaines de personnes y assistaient sur place en gardant les distances de sécurité requises à la suite du Covid-19. L'usine et la mine d'Hazelwood, en activité depuis 1964, employaient environ 750 personnes. Engie avait fermé la centrale en mars 2017 car elle devenait économiquement nonviable et l'entreprise souhaitait remplacer ses activités dans le charbon par des projets à faible émission de carbone et d'énergies renouvelables. La centrale d'Hazelwood générait 5,4% de l'approvisionnement en électricité en Australie et 25% de celui de l'État de Victoria, selon les données du gouvernement et d'associations environnementales. En 2014, un feu de brousse s'était propagé à la mine de charbon et avait brûlé 45 jours durant. La semaine dernière, l'opérateur de la centrale a été condamné à une amende d'un million de dollars pour avoir mis en danger ses employés et les habitants. La démolition marque une "étape importante" pour la communauté, a déclaré à l'agence de presse AAP Ryan Auger, à la tête des opérations commerciales chez Engie. L'Australie dépend du charbon pour deux tiers de sa demande en électricité et compte l'un des taux d'émissions de dioxyde de carbone par habitant les plus élevés au monde. (Belga)