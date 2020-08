La chaîne de magasins Marks and Spencer annonce 7.000 suppressions d'emplois

La chaîne britannique de distribution Marks and Spencer a annoncé mardi la suppression de 7.000 emplois au cours des trois prochains mois en raison de l'impact de la pandémie et d'une baisse de fréquentation des magasins.



Le groupe, qui emploie plus de 80.000 personnes dans le monde, explique dans un communiqué que ces réductions d'effectifs seront surtout sur une base volontaire ou par des départs anticipés à la retraite. Marks and Spencer entend s'adapter aux changement d'habitude des consommateurs et mettre l'accent sur ses activités en ligne.