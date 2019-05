La chimie et les sciences de la vie attirent près de 25.000 curieux en un week-end

(Belga) Près de 25.000 personnes ont participé samedi et dimanche aux journées découvertes de la chimie et des sciences de la vie. Une cinquantaine d'entreprises et organisations du secteur chimie-pharma-biotech en Belgique ouvraient, en effet, exceptionnellement leurs portes au public sous le thème "Your future starts here", indique Essenscia, la Fédération belge des industries chimiques et des sciences de la vie, dimanche soir dans un communiqué.

Le public a ainsi pu découvrir grâce à la collaboration du personnel des entreprises participantes les coulisses du secteur et se familiariser avec le monde de la chimie, de la pharmacie et des biotechs, un secteur où l'emploi ne manque pas avec quelque 1.400 vacants, rappelle la Fédération. L'événement s'inscrivait aussi dans le cadre des activités lancées par Essenscia cette année, à l'occasion du centenaire de la fédération belge du secteur de la chimie et des sciences de la vie mais également du 150e anniversaire du tableau de Mendeleïev, qui classe les éléments chimiques connus. (Belga)