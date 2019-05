La circulation des bus Tec touchée par l'action de la FGTB

(Belga) La circulation des bus TEC est perturbée mardi matin par l'action de la FGTB organisée à travers le pays. Dans la région de Liège et Verviers, environ un bus sur 10 circule (13%), indique la porte-parole locale vers 6h00.

A Charleroi, l'action est également bien suivie. Selon un point de la situation à 5h30, 40% des métros 1 et 2 étaient en circulation, pour 7% de la ligne 3 et aucun métro sur la ligne 4. 12% des bus sont partis du dépôt de Jumet/Nalinnes, 11% de celui d'Anderlues et aucun du dépôt de Genson. D'après le site des Tec, 68% des parcours devraient être assurés dans le Brabant wallon. 66% des lignes pourraient être touchées. Dans le Hainaut à 6h00, les services de deux lignes sur 10 étaient assurés dans la région du Borinage, 28% à Mons, 31% dans la région du Centre et 84% dans le Hainaut occidental. Dans la zone Namur-Luxembourg, le site n'a pas été mis à jour mardi matin, mais quelques perturbations sont également à prévoir. Le syndicat socialiste (FGTB) mène une journée d'action en faveur du pouvoir d'achat et contre les inégalités sociales. Des rassemblements et discours sont prévus en Wallonie, à Bruxelles et en Flandre. (Belga)