La Commission de Protection de la Vie Privée devient Autorité de Protection des Données

La Commission de Protection de la Vie Privée devient ce vendredi 25 mai l'Autorité de Protection des Données (APD), dans le cadre de l'application de la directive européenne en la matière, le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).

Le RGPD accordera aux citoyens un plus grand contrôle sur leurs données personnelles: les consommateurs devront clairement autoriser les entreprises et institutions à opérer un traitement de leurs données. De nombreuses boîtes mail ont été inondées ces dernières semaines de messages à propos du RGPD. Le nouvel organe de surveillance est doté de compétences étendues, notamment d'un mécanisme d'inspection et de sanction. L'APD assurera la surveillance du traitement des données personnelles et veillera au respect du règlement. Elle pourra notamment infliger des amendes aux sociétés qui y contreviendraient. "Il reste à prouver que cette APD contribuera effectivement à assurer une protection de la vie privée meilleure et plus efficace. On ne jugera que sur le résultat", explique son président Willem Debeuckelaere. "Les semaines à venir et les prochains mois nous permettront de faire un premier bilan. Mais le fait est que la protection de la vie privée est plus que jamais d'actualité pour chaque organisation, entreprise ou administration". Les premiers signes sont encourageants, précise-t-il. Willem De Beuckelaere restera président durant la période de transition. La Chambre devant encore nommer les membres de l'ADP, les membres de la Commission de Protection de la Vie Privée restent en place jusque là. La nouvelle autorité sera composée d'un comité de direction, d'un secrétariat, d'un centre de connaissances, d'un service d'inspection, d'un service de première ligne et d'une chambre contentieuse. L'ADP a notamment l'intention d'informer, de sensibiliser et d'assister les citoyens à propos du nouveau règlement ou encore de suivre tout phénomène relevant de cette problématique.