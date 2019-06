La commune de Zaventem juge une loi sur le bruit indispensable

(Belga) Un accord de coopération entre les Régions à propos des normes de bruit et une loi fédérale, qui établit clairement les routes aériennes et les procédures, sont des conditions fondamentales pour une solution durable au problème des nuisances sonores autour de l'aéroport de Bruxelles-National, estime mardi le bourgmestre de Zaventem Dirk Philips.

Le premier citoyen de la commune qui accueille l'aéroport réagit ainsi à la publication de l'étude d'incidence sur les nuisances sonores provoquées par les avions. La position de la commune de Zaventem avait déjà été exprimée par le vote d'une motion lors du conseil communal d'avril 2017. Les élus appelaient les ministres compétents à procéder à l'élaboration d'une loi aérienne après avoir mené des "consultation approfondies" avec l'ensemble des acteurs flamands et bruxellois. Cette loi devrait être établie selon des normes de bruits identiques pour toutes les Régions. Le collège communal a également exprimé son opposition à la construction d'une nouvelle piste à côté de la 25L/07R. Elle n'est pas non plus favorable à un allongement de cette piste de quelque 900 mètres. La commune ne souhaite pas non plus la construction d'une nouvelle route d'accès par le sud via l'E40. (Belga)