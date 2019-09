La compagnie aérienne slovène Adria Airways suspend ses vols mardi et mercredi

(Belga) La compagnie aérienne slovène Adria Airways annule tous ses vols en raison de difficultés financières. Les appareils resteront cloués au sol mardi et mercredi, a confirmé l'entreprise dans la nuit de lundi à mardi.

La décision de suspendre en ce moment les opérations de la compagnie résulte du manque d'argent de la société. Tous les vols depuis et vers la capitale Ljubljana, Pristina au Kosovo et Tirana en Albanie sont supprimés. "L'entreprise recherche de manière intensive des solutions avec des investisseurs potentiels", fait part la société dans un communiqué. Adria Airways relie entre autres la capitale slovène à Bruxelles, et les sites des aéroports indiquent que quatre vols vers Ljubljana sont annulés à ce stade, deux mardi et trois mercredi. La compagnie aérienne slovène, existant depuis 2004 et membre de Star Alliance, emploie 500 employés et possède une flotte de 20 avions. (Belga)