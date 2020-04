La compagnie aérienne Virgin Australia terrassée par le coronavirus

Virgin Australia a annoncé mardi se mettre volontairement en cessation de paiements, devenant la première grande compagnie aérienne à s'effondrer sous le choc de l'épidémie de coronavirus.

Dans un avis à la Bourse australienne, l'entreprise a toutefois déclaré vouloir maintenir ses vols tout en confiant son sort à des administrateurs judiciaires.

"Notre décision aujourd'hui vise à assurer l'avenir du groupe Virgin Australia et sa renaissance après la crise du Covid-19", a expliqué son PDG Paul Scurrah dans un communiqué.

"L'Australie a besoin d'une deuxième compagnie aérienne et nous sommes déterminés à continuer nos vols", a-t-il ajouté. Qantas est la principale compagnie aérienne australienne.

Virgin Australia, endettée à hauteur de cinq milliards de dollars australiens (3,2 milliards de dollars, 2,95 milliards d'euros), avait réclamé aux autorités un prêt de 1,4 milliard de dollars australiens pour se maintenir à flot, ce que le gouvernement fédéral avait refusé.

Virgin Australia est la propriété de plusieurs firmes étrangères, dont le groupe Virgin qui détient 10% du capital.

Quatre experts de la firme d'audit Deloitte ont été désignés comme administrateurs.

"Notre but est de mettre en oeuvre un processus de restructuration et de refinancement de l'activité et sortir de la phase d'administration le plus vite possible", a déclaré Vaughan Strawbridge, l'un de ses administrateurs.

- "Un intérêt extraordinaire" -

Il a précisé que plus d'une dizaine d'entités avaient fait part de leur "intérêt" quant à une participation dans le plan de restructuration de la compagnie aérienne.

"Il y a un intérêt extraordinaire pour cette entreprise et pour la restructuration de Virgin Australia", a dit M. Strawbridge aux journalistes à Sydney, tout en faisant part de son optimisme quant au sort de la compagnie.

Virgin Australia était déjà mal en point financièrement avant l'épidémie de Covid-19. Elle avait déploré en 2019 une perte sous-jacente avant impôts de 71 millions AUD.

Elle a suspendu tous ses vols internationaux après la décision de l'Australie de fermer ses frontières aux non-résidents pour empêcher la propagation du nouveau coronavirus. Elle n'opère plus qu'un vol intérieur.

La compagnie aérienne, qui comptait 10.000 employés, en a déjà licencié un millier et en a mis 8.000 autres en chômage technique.

M. Strawbridge a affirmé que les administrateurs chercheraient à "préserver autant d'emplois que possible".

Le secteur aérien australien, qui est dominé par Qantas et Virgin Australia, a bénéficié d'un plan d'aide du gouvernement fédéral de 715 millions AUD pour faire face au manque de rentrées financières lié à la suspension des vols.

- "Un nouveau départ" -

Le milliardaire Richard Branson, fondateur du groupe Virgin, a affirmé dans un tweet son soutien à la compagnie.

"Je suis tellement fier de vous et de tout ce que nous avons fait ensemble", a-t-il dit. "Ce n'est pas la fin de Virgin Australia, mais je crois que c'est un nouveau départ. Nous allons travailler jour et nuit pour que cela se concrétise."

Comme beaucoup d'autres, il s'en est aussi pris au gouvernement australien qui n'a pas renfloué la compagnie, en relevant que de nombreux pays s'étaient mobilisés pour soutenir le secteur aérien confronté à "une crise sans précédent".

Avant Virgin Australia, l'épidémie de coronavirus a déjà eu raison, en mars, de la compagnie aérienne britannique Flybe qui a cessé ses activités après avoir lutté pendant un an pour sa survie.

Et c'est tout le transport aérien mondial qui redoute une catastrophe économique en raison de la réduction sans précédent du trafic aérien du fait des restrictions mondiales de circulation.

Le ministre australien du Trésor Josh Frydenberg a cependant affirmé que la cessation de paiement de Virgin Australia ne signait pas "la fin de la compagnie aérienne", et assuré que le gouvernement travaillerait avec les administrateurs pour trouver la meilleure issue possible pour l'entreprise.

"Notre objectif est d'avoir deux compagnies aériennes intérieures majeures en Australie qui soient économiquement viables", a-t-il dit.

Le gouvernement fédéral a aussi exhorté les actionnaires étrangers de Virgin Australia - dont Singapore Airlines et Etihad Airways - qui totalisent 90% des parts de l'entreprise, à s'impliquer dans son sauvetage.