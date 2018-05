La compagnie Air Belgium obtient enfin l'autorisation de survol de la Russie

(Belga) Air Belgium dispose enfin de l'autorisation de survol de l'espace aérien russe, un document indispensable pour effectuer ses opérations à destination de l'Asie, indique-t-elle jeudi, confirmant une information de La Libre Belgique. Fin avril, la nouvelle compagnie aérienne belge avait été contrainte de reporter au 3 juin son premier vol à destination de Hong Kong depuis Charleroi, dont le décollage était prévu le 30 avril.

La procédure administrative avec la Russie avait traîné et Air Belgium n'avait pas souhaité prendre le risque de se retrouver sans autorisation le 30 avril. La compagnie avait bien étudié des alternatives où la Russie n'était pas survolée. La durée du trajet aurait toutefois été rallongée d'1h30 et il aurait fallu obtenir des autorisations de survol d'autres pays, avait expliqué son CEO Niky Terzakis. Depuis lors, l'entreprise assure un programme intense de vols pour des compagnies tierces et a ainsi déjà transporté près de 10.000 passagers. Elle effectuera donc son tout premier propre vol commercial le 3 juin, entre Charleroi et Hong Kong. (Belga)