La compagnie spatiale de Jeff Bezos remporte un contrat avec l'US Air Force

(Belga) La compagnie spatiale Blue Origin fondée par le milliardaire patron d'Amazon Jeff Bezos a remporté mercredi un contrat de 500 millions de dollars avec l'armée de l'air américaine, une première pour cette jeune société qui essaie de rivaliser avec les acteurs établis du secteur.

La compagnie est l'une des trois à avoir remporté un contrat d'aide au développement, avec United Launch Alliance (ULA, une joint-venture Boeing-Lockheed Martin) et Northrop Grumman, selon une annonce de l'US Air Force mercredi. Blue Origin développe actuellement la fusée réutilisable New Glenn, pour les années 2020, et pour laquelle elle a ouvert une usine l'an dernier. Actuellement, seules ULA et SpaceX, la compagnie d'Elon Musk, sont utilisées par l'armée de l'air américaine pour des missions de sécurité nationale. Mais SpaceX n'a pas été sélectionnée pour ce nouveau contrat de développement. L'armée entend sélectionner, in fine, deux sociétés pour envoyer ses satellites dans l'espace, qui n'utiliseront que des moteurs américains, alors que les fusées Atlas qu'elle utilise actuellement sont équipées de moteurs russes. Cette sélection aura lieu au plus tôt en 2020-2021, a indiqué l'armée. "Merci à l'US Air Force pour votre confiance dans l'équipe Blue Origin et notre fusée NewGlenn", a tweeté Jeff Bezos. (Belga)