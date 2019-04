La confiance dans le marché immobilier a baissé

(Belga) La confiance des Belges dans le marché immobilier a diminué, ressort-il d'une enquête annuelle menée par l'agence de relations publiques Bereal et le bureau de conseil WES. Ainsi, en 2018, 35,70% des 1.500 Belges sondés disent avoir eu une grande confiance dans le marché immobilier dans son ensemble, contre 38,8% en 2017.

D'après ce baromètre baptisé "Real Estate Trust", l'immobilier est considéré comme un excellent investissement par 63% des Belges (en 2018). 56% des Belges estiment qu'il est intéressant d'acheter un logement existant et 42% d'en construire un. Tandis que 63% des sondés pensent qu'il est plus intéressant d'acheter un logement plutôt que de le louer. Plus que jamais, les préoccupations face au réchauffement climatique se reflètent dans les données récoltées: 70% des Belges sont raisonnablement à totalement d'accord avec l'affirmation selon laquelle un logement durable et écoénergétique est important. 56% des Belges estiment encore qu'ils "préfèrent" acheter un logement existant plutôt que d'en bâtir un nouveau. De même, fait remarquable, plus de la moitié des Belges (61%) reconnaissent que des bâtiments plus compacts et plus hauts sont nécessaires pour rester "viables". Toutefois, ils préféraient que cela ne se fasse pas derrière chez eux. (Belga)