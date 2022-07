La confiance des chefs d'entreprise s'affaiblit davantage en juillet

(Belga) Le baromètre de conjoncture s'est replié pour le troisième mois consécutif en juillet et la confiance des chefs d'entreprise a diminué d'un point par rapport à juin (de -1,8 à -2,8), indique la Banque nationale de Belgique (BNB) lundi. Cette perte de confiance s'est manifestée dans toutes les branches d'activité, à l'exception de l'industrie manufacturière.

La confiance s'est légèrement redressée dans l'industrie manufacturière. La révision à la baisse des prévisions relatives à la demande et à l'emploi a été "plus que compensée" par l'appréciation plus favorable sur la situation actuelle, remarque la BNB. Les chefs d'entreprise se sont surtout montrés optimistes quant au niveau des stocks. Dans les services aux entreprises par contre, les perspectives pour l'activité se sont considérablement dégradées. La construction enregistre par ailleurs une troisième baisse consécutive de la confiance des chefs d'entreprise. Elle s'explique entièrement par une évolution plus défavorable des carnets de commandes et du matériel utilisé, explique la Banque nationale. Le moral des chefs d'entreprise dans le commerce a aussi nettement chuté en raison d'un assombrissement marqué des perspectives de demande et d'emploi. (Belga)