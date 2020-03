La consommation électrique dans l'horeca a diminué de moitié à Bruxelles

(Belga) La consommation électrique dans le secteur de la restauration et de l'hôtellerie à Bruxelles a diminué de 47% depuis le début de la période de confinement par rapport à la même période de 2019, ressort-il d'estimations de Sibelga communiquées vendredi à l'agence Belga.

Selon les estimations du gestionnaire des réseaux de gaz et électricité à Bruxelles, la baisse de consommation électrique est approximativement comprise, selon les secteurs d'activité, entre 11% et 47%. La baisse de consommation est estimée à près de 40% dans les secteurs "Service support et administratif" et "Arts, spectacles, loisirs" et à près de 30% dans le secteur de la fabrication de machines et équipements. S'agissant de la consommation électrique globale à Bruxelles, Sibelga a constaté, par rapport à la même période de 2019, une diminution "sensible" de la consommation à partir du 11 mars 2020. Si la baisse a été de 6% en moyenne pour la période comprise entre le 11 mars et le 15 mars, semaine qui a vu la mise en place des premières mesures de confinement contre le coronavirus, la tendance s'est ensuite accentuée à partir du lundi 16 mars jusqu'au dimanche 22 mars, avec une diminution d'environ 12% en semaine et de 6% le weekend. Enfin, durant la semaine en cours, c'est-à-dire du lundi 23 mars à ce vendredi 27 mars, les estimations de Sibelga font état d'une diminution approximative de 16 à 18%. (Belga)