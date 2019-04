La construction du nouvel aéroport de Mexico débutera lundi

(Belga) Le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador a annoncé que les travaux d'aménagement du nouvel aéroport de Mexico débuteront lundi, après l'abandon de la construction d'un méga-aéroport, déjà construit presque au tiers.

"Lundi va débuter la construction du nouvel aéroport de la ville de Mexico", a indiqué le chef de l'Etat lors de l'inauguration mercredi d'un salon aéronautique sur la base militaire de Santa Lucia, près de la capitale, où sera édifié un terminal pour accueillir des passagers. L'ancien chantier de Texcoco, dont le coût devait atteindre quelque 13 milliards de dollars - et qui constituait l'un des projets phares du président Enrique Peña Nieto (2012-2018) -, a été qualifié de "pharaonique" et entouré de "corruption" par M. Lopez Obrador. L'annulation, suite à une consultation publique controversée, de la construction de cet ouvrage conçu par le célèbre architecte britannique Norman Foster a déclenché de vives critiques au Mexique, notamment de la part des entrepreneurs. Elle a également entraîné l'obligation pour l'Etat mexicain de rembourser des investisseurs à hauteur de 1,8 milliard de dollars après d'âpres négociations. Le nouvel aéroport de Santa Lucia fonctionnera en parallèle avec l'actuel aéroport de Benito Juarez, arrivé à saturation et souffrant de vétusté. "Cette base aérienne (de Santa Lucia) s'étend sur près de 3.000 hectares et l'aéroport actuel de Mexico sur seulement 600 hectares. Nous parlons de cinq fois la superficie de l'actuel aéroport", a fait valoir le président de gauche, qui s'est notamment fait élire sur un programme anti-corruption. Selon M. Lopez Obrador, l'aménagement de cet aéroport permettra à l'Etat mexicain d'économiser environ 5 milliards de dollars. "Nous allons résoudre le problème de la saturation actuelle de l'aéroport en trois ans, au lieu de six, comme il était initialement envisagé", a-t-il assuré. L'aéroport actuel de Mexico possède une capacité de 32 millions de passagers mais en a accueilli 44 millions l'an dernier.