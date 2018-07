La cure d'amaigrissement continue pour GE qui se veut "plus simple et plus fort"

Le jour même où il est évincé de l'indice Dow Jones, General Electric (GE), l'ancien fleuron industriel américain, conclut mardi sa cure d'amaigrissement pour devenir "un groupe plus simple et plus fort" centré sur l'aéronautique, l'électrique et les énergies renouvelables.

Le conglomérat industriel, qui bientôt ne méritera plus ce nom, a annoncé qu'il allait scinder sa division santé et sortir du capital de sa filiale de services pétroliers Baker Hughes.

Lors d'une conférence téléphonique mardi, le PDG John Flannery, qui a engagé fin 2017 un drastique plan de restructuration avec quelque 20 milliards de dollars de cessions d'actifs à la clé, a déclaré: "C'est un jour à marquer d'une pierre blanche dans l'histoire de General Electric", né il y a 126 ans de la fusion d'Edison et de Thomson-Houston.

L'activité santé de GE (systèmes d'imagerie, ultra-sons) est rentable. Elle a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires de 19 milliards de dollars, en croissance de 5%.

Le groupe prévoit de récupérer 20% des fruits de l'opération de scission en liquide, et de reverser les 80% restants à ses actionnaires.

La transaction devrait se conclure d'ici 12 à 18 mois et l'entreprise continuera à distribuer un dividende jusqu'à ce que la structure santé établisse son indépendance.

- Réduire la dette -

Le groupe américain prévoit de se défaire aussi de sa filiale de services pétroliers Baker Hughes, dans les deux à trois ans qui viennent.

La sortie du capital de Baker Hughes, dont GE possède actuellement 62,5%, intervient moins d'un an après une fusion conclue début juillet pour 32 milliards de dollars, qui avait donné naissance à une nouvelle entité "Baker Hughes, a GE company" (BHGE, une entreprise de GE).

Le titre de GE, qui a quitté officiellement mardi le vénérable indice Dow Jones des valeurs vedettes de Wall Street dont il faisait partie depuis 111 ans, grimpait de 7,65% en début de séance à 13,73 dollars, saluant l'annonce de cette ultime restructuration.

Conséquences des difficultés qu'il a accumulées, le titre GE a perdu 53% de sa valeur en un an.

"Alors que notre coeur d'activité dans l'aviation, la génération d'électricité et les énergies renouvelables peut prospérer au sein du cadre GE, nous pensons qu'il y a une valeur ajoutée considérable à externaliser certains secteurs", a affirmé M. Flannery pour justifier la réduction du périmètre et le recentrage du groupe.

Ces opérations vont permettre de réduire l'endettement du groupe de 25 milliards de dollars d'ici 2020. Des économies de fonctionnement, notamment au niveau du siège social, devraient atteindre 500 millions de dollars d'ici 2020 également, a indiqué la direction.

Le groupe avait déjà annoncé lundi la vente d'une unité de fabrication de moteurs industriels à gaz à la société de capital-investissement Advent International pour 3,25 milliards de dollars, autre étape dans sa cure d'amaigrissement.

Selon une note d'analystes de Standard and Poor's mardi, "ces désinvestissements considérables, couplés avec l'annonce de cessions d'actifs, reflètent la poursuite de la stratégie de GE de solidifier son bilan après les récentes difficultés opérationnelles que le groupe a connues dans son secteur énergie notamment et ses services financiers".

GE a été durement affecté pendant la crise de 2008 alors qu'une grande partie de ses activités relevaient des services financiers aux consommateurs. Son bras financier GE Capital a pendant plusieurs années été placé sous la surveillance des régulateurs bancaires comme étant un groupe financier présentant un risque "systémique" en cas de crise financière.

Dans l'énergie, des paris ratés, marqués notamment par le rachat en 2014 d'une grande partie du fleuron français Alstom, ont ensuite créé des difficultés.

"GE va se focaliser sur l'aéronautique, l'électrique et les énergies renouvelables en créant un leader de la haute technologie industrielle plus simple et plus fort", a résumé la direction.

En 2017, le groupe qui employait plus de 300.000 personnes, a réalisé un chiffre d'affaires de 122 milliards de dollars, en recul de 1%, et enregistré une perte nette de plus de 6 milliards de dollars.

Au 1er trimestre, GE a accusé une perte nette de 1,18 milliard de dollars, alourdie par une importante charge liée à des contentieux sur des produits financiers.