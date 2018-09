La date de la plus grande grève de l'histoire de Ryanair se précise

La plus grande grève de l'histoire de Ryanair devrait avoir lieu le vendredi 28 septembre, a-t-on appris lundi de source syndicale.

Plusieurs syndicats européens (Belgique, Espagne, Portugal, Italie et Pays-Bas) représentant les membres d'équipage de Ryanair se sont réunis à Rome vendredi dernier alors qu'ils ferraillent depuis plusieurs mois contre la direction de la compagnie à bas coût. Ils tentent en effet d'obtenir l'application des différentes législations sociales nationales dans les pays où Ryanair est présente et non plus la seule législation irlandaise.



Ces organisations ont annoncé au passage "la plus grande action de grève que la compagnie ait jamais vue", précisant que la date serait communiquée jeudi, lors d'un nouveau rassemblement des syndicats, à Bruxelles cette fois.



Cette date a été fixée "jusqu'à nouvel ordre" au vendredi 28 septembre, indique lundi Didier Lebbe, secrétaire permanent à la CNE, confirmant une information de la RTBF. "Nous attendons encore la confirmation de l'une ou l'autre organisation pour valider définitivement la date. Certaines vérifications au niveau des législations sociales des pays des syndicats participants doivent en effet encore avoir lieu avant de déterminer la date définitive." Ce qui devrait être fait jeudi lors de la réunion des syndicats européens à Bruxelles.



À noter que des syndicats défendant les pilotes pourraient encore rejoindre et amplifier un mouvement qui devrait toucher la Belgique, l'Italie, l'Espagne, le Portugal et les Pays-Bas.