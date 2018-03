La décision de Zalando est "irrespectueuse" et "incohérente", dit le bourgmestre de Dour

(Belga) Le bourgmestre faisant fonction de Dour, Vincent Loiseau, qualifie mardi la décision de Zalando de ne pas s'installer à Dour d'"irrespectueuse" et "incohérente". Le géant allemand de l'e-commerce a finalement opté pour les Pays-Bas.

Après deux ans de négociations, la Wallonie a été écartée en fin de course, révélait mardi L'Echo. Les arguments avancés sont le coût de la main d'œuvre, une législation sur le travail de nuit trop contraignante et des inquiétudes sur le climat social. L'implantation de Zalando à Dour aurait permis la création de quelque 1.500 emplois directs dans cette région du Hainaut. "C'est triste d'en arriver là", réagit Vincent Loiseau. "Je trouve irrespectueux de la part de cet investisseur d'avancer seulement maintenant l'argument du coût du travail alors que l'intercommunale IDEA, la commune et le développeur à qui l'investisseur avait confié le dossier ont communiqué très vite les conditions de notre marché du travail. L'argument du prix de ce marché aurait pu être sorti il y a près de deux ans." Le choix est aussi incohérent aux yeux du bourgmestre de Dour. "Cette société avance des arguments de développement durable alors qu'elle va installer aux Pays-Bas son nouveau centre logistique qui a pour objectif d'approvisionner plus vite les marchés belge et français. Je ne comprends donc pas son choix qui implique des transports plus longs." Des démarches avaient été lancées à Dour, où le zoning devait accueillir la nouvelle plateforme. "Un parking de 1.800 places était envisagé, ce qui impliquait de nouvelles voiries. Des démarches avaient ainsi lancées au niveau administratif et budgétaire", a encore indiqué Vincent Loiseau, qui veut néanmoins rester positif. "Les délais imposés par l'investisseur avaient été très courts et je veux souligner que tous les intervenants, notamment la Région, la commune et l'intercommunale, ont fait face. Ce dossier ne veut donc pas dire que nous sommes devant une fatalité. Il a au moins montré que nos forces vives savent se mobiliser très vite dans ce genre de contexte." (Belga)