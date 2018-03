La demande de remboursement de bpost à ses fournisseurs est inadmissible, selon Peeters

(Belga) Le ministre de l'Economie, Kris Peeters, a écrit à bpost pour exprimer son "vif mécontentement" à la suite d'un courrier qu'elle a envoyé à ses fournisseurs. La société leur propose de lui reverser 2% du montant facturé l'an dernier.

"Cette pratique est inadmissible. Dans une relation commerciale normale, les réductions se négocient au moment de la clôture du contrat. En réclamant rétroactivement une réduction, bpost exerce une pression indue sur ses fournisseurs. Ceux-ci craignent que l'avenir de leur relation avec l'entreprise ne soit menacé. Il est inadmissible que bpost répercute l'augmentation de sa rentabilité sur ses fournisseurs", a expliqué le ministre. M. Peeters conteste également le fondement juridique de la démarche de bpost et insiste auprès de la société pour qu'elle retire sa demande. Pour éviter que ce genre de démarche ne se reproduise, le ministre souhaite élaborer un cadre légal. "Cet incident me conforte dans ma conviction qu'il est nécessaire de mettre en place un cadre légal renforcé pour lutter contre les abus et les pratiques illicites d'entreprises vis-à-vis d'autres entreprises", a-t-il souligné. (Belga)