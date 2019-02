La digitalisation n'est pas synonyme de destruction d'emploi

(Belga) La numérisation de l'économie ne semble pas s'accompagner, pour l'instant, d'une destruction de l'emploi "humain" au profit de la machine. Au contraire, les employeurs n'ont jamais été si nombreux (93%) à prévoir d'accroître leurs effectifs ou de les maintenir au niveau actuel en raison de l'automatisation de certaines tâches, révèle la troisième édition de l'enquête "Digitalisation & emploi", réalisée par ManpowerGroup.

L'enquête a été menée auprès de plus de 19.000 employeurs dans 44 pays, dont la Belgique. Dans notre pays, 15% des employeurs prévoient d'augmenter leurs effectifs en raison de la digitalisation, alors que seulement 5% d'entre eux prévoient de les réduire. Nonante-trois pour cent des employeurs belges interrogés (87% au niveau mondial) prévoient de maintenir ou de renforcer leurs effectifs en raison de l'automatisation, un niveau relativement stable par rapport à l'an dernier (91%). L'essor de l'automatisation change toutefois la nature des compétences dont les entreprises ont besoin. Le rythme de ce changement varie en fonction des métiers. "Comme l'an dernier, les profils IT s'imposent sans surprise comme les grands gagnants de la digitalisation avec une demande d'expertise qui progresse à vive allure: 16% des entreprises belges entendent recruter des spécialistes de l'informatique, soit trois fois plus que celles qui envisagent des réductions d'effectifs dans ce domaine", constate la société de ressources humaines. On s'attend également à une forte croissance des postes en prise directe avec la clientèle (solde net à +8%). Une entreprise belge sondée sur 10 prévoit de créer des emplois pour améliorer l'expérience de ses clients. L'industrie manufacturière anticipe aussi des changements: 9% des employeurs annoncent qu'ils emploieront davantage de salariés à court terme, tandis que 6% prévoient de réduire leur masse salariale. En revanche, les métiers administratifs sont en perte de vitesse (solde net à -15%): près d'un employeur belge sur cinq prévoit de détruire des emplois en ce domaine au cours des deux prochaines années. L'automatisation devrait continuer à engendrer des réductions d'emplois dans les métiers de la comptabilité et de la finance (solde à -11%) tandis que l'emploi devrait rester stable dans le secteur des ressources humaines (solde à 0%). "Se demander en permanence si les robots vont prendre nos emplois nous éloigne du véritable débat", estime Philippe Lacroix, directeur de ManpowerGroup BeLux, cité dans un communiqué. Le véritable enjeu semble davantage dans le renforcement des compétences des employés afin de les préparer aux métiers émergents et complémentaires à ceux qui seront assurés par les machines. (Belga)