La direction d'Aviapartner dit ne pas avoir "été alertée d'inquiétudes sur le terrain"

(Belga) La direction d'Aviapartner s'étonnait vendredi après-midi de la grève "sauvage" entamée la veille par ses bagagistes, affirmant ne pas avoir "été alertée d'inquiétudes sur le terrain". Elle désire à présent lancer une procédure de conciliation afin que les activités de l'opérateur puissent reprendre "dans les plus brefs délais".

Contrairement aux syndicats, la direction d'Aviapartner estime que le climat était "constructif" lors des concertations de ces derniers mois. Elle se défend en outre d'avoir reçu des requêtes spécifiques de la part des représentants syndicaux avant le début du mouvement de grogne. "Aucun préavis de grève n'avait été notifié. Il n'y avait donc aucune indication de conflit social possible", a réagi l'entreprise dans un communiqué. Les bagagistes ont débrayé jeudi vers 17h30 car ils dénoncent un manque de concertation sociale et de personnel, un rythme de travail trop soutenu, des failles dans la sécurité et un matériel vétuste. Après une suspension des négociations entre le front commun syndical (Setca, UBT, CSC, CGSLB) et la direction, les partenaires se sont remis autour de la table vers 15h20. La direction d'Aviapartner espère ainsi limiter les répercussions sur les voyageurs. Elle invite dans son communiqué les syndicats à adopter "eux aussi une attitude constructive et à mettre fin aux actions dans les plus brefs délais". (Belga)