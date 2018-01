La direction de Carrefour "croit en la Belgique", estime le ministre Jeholet

(Belga) Malgré son plan de restructuration annoncé jeudi dernier, le groupe français de grande distribution Carrefour "croit en la Belgique", a jugé mardi le ministre wallon de l'Économie et de l'Emploi Pierre-Yves Jeholet, à l'issue d'une rencontre avec la direction.

"Carrefour croit en la Belgique, bien sûr avec une restructuration et une digitalisation indispensables, mais il reste plus de 10.000 personnes (employées par Carrefour en Belgique), au-delà des 1.233 emplois concernés par le plan", a indiqué à Belga le ministre MR. Pour limiter au maximum les pertes d'emploi, la direction a confirmé au ministre, à la veille d'une rencontre avec les syndicats, qu'elle était prête à examiner "toutes les pistes envisageables", a ajouté M. Jeholet. La direction "dispose des profils des travailleurs concernés, et nous verrons avec les opérateurs régionaux (Forem, VDAB, Actiris) quels dispositifs et encadrement mettre en place". "La conjoncture actuelle montre qu'il y a des postes vacants en nombre relativement important, c'est donc un contexte d'emploi favorable à exploiter. Le groupe a d'ailleurs déjà été sollicité par d'autres employeurs" pour trouver des profils de travailleurs, selon le ministre. Les opérateurs régionaux ont été mandatés dès vendredi pour élaborer un plan social d'urgence, qui passera très probablement par la mise en place d'une cellule spéciale Carrefour. Car "s'inscrire dans les dispositifs existants ne sera pas suffisant", reconnaît le ministre wallon. Quant à l'avenir des sites, le groupe est ouvert à l'examen au cas par cas, sans exclure la transformation d'un hypermarché en "market" (supermarché) sur l'un d'eux. Comme lors de la rencontre de vendredi avec le gouvernement fédéral à Bruxelles, les interlocuteurs mardi du ministre Jeholet étaient le secrétaire général de Carrefour Belgique, Geoffroy Gersdorff, et la directrice des ressources humaines Sonja Frey. (Belga)