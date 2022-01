La durabilité au centre des priorités de la nouvelle stratégie de Proximus

(Belga) Devant la commission Mobilité et Entreprises publiques de la Chambre, les président et CEO de Proximus Stefaan De Clerck et Guillaume Boutin, ont souligné mardi l'importance, à leurs yeux, de mettre la durabilité et l'environnement à la base de toutes réflexions qui seront menées dans le cadre de leur nouvelle stratégie intitulée #inspire2022.

Articulée autour de quatre piliers (construire le réseau gigabite, s'adapter au monde digital, renouer avec une croissance rentable et inclure la dimension durable), la stratégie de Proximus a été lancée en mars 2020. "Toutes les décisions business adoptées aujourd'hui doivent prendre en compte la dimension environnementale", a martelé M. Boutin, à la tête de Proximus depuis fin 2019. "On avait l'habitude de commencer notre stratégie par le réseau, le digital puis la croissance et enfin l'aspect environnemental et sociétal. En fait, depuis six mois, on fait l'inverse. La responsabilité de Proximus à ce niveau est maintenant au cœur de la stratégie." La volonté de réduire les émissions de CO2 a ainsi été renforcée, avec l'ambition d'être un contributeur net positif d'ici 2030 et zéro impact pour 2040. Ambitionnant toujours de devenir l'opérateur de référence en Europe, le plan de couverture fibre optique de Proximus prévoit un investissement de 5 milliards d'euros d'ici 2028, afin de couvrir 70% du territoire cette année-là, soit 4,3 millions de foyers. "C'est le maximum qu'on puisse fournir en tant qu'entreprise, soit près de 10% de nouveaux foyers belges qui seront couverts en fibre optique chaque année à partir de l'an prochain. C'est colossal. A terme, elle couvrira 100% des foyers mais ça va prendre du temps", a souligné l'administrateur délégué. "En 2021, 350.000 foyers ont été dotés de la fibre optique contre quelques dizaines de milliers il y a trois ans."