La E19 fermée jusqu'à samedi, les travaux sont en cours

(Belga) L'autoroute E19 est toujours totalement fermée entre Vilvorde et Bruxelles, vendredi soir. Des travaux seront effectués pendant la nuit afin de réparer l'asphalte. La circulation pourra reprendre dans le courant de la journée de samedi, a indiqué l'agence flamande des routes et de la circulation (Agentschap Wegen en Verkeer, AWV).

Un camion a pris feu vendredi sur la E19 à hauteur de Machelen, provoquant la fermeture de l'autoroute. Le véhicule transportait des langes jetables qui se sont collés à la route. Des travaux vont être effectués afin de remplacer la dernière couche d'asphalte, selon l'AWV. Le tronçon de l'autoroute entre Bruxelles et Vilvorde pourra ensuite être rouvert dans le courant de la journée de samedi. Entre-temps, une déviation a été installée via la sortie Malines-Sud. Les sorties Malines-Nord, Malines et Zemst sont fermées à la circulation. (Belga)