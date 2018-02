La famille de Sergio s'est spécialisée dans la vente de produits italiens en Belgique: aujourd'hui, les exportations italiennes explosent

La gastronomie italienne bat des records: 41 milliards d'euros de produits ont été exportés par la péninsule en 2017. Fromages, jambons, vins… les produits italiens se vendent de mieux en mieux en Europe, et la Belgique n'est pas en reste, comme ont pu le constater nos journalistes Ludovic Delory et Gaëtan Zanchetta dans la région du Centre.

Nos reporters se sont rendus dans un magasin spécialisé dans les produits italiens. On y retrouve des noms, des saveurs, des produits de qualité… et cette gaieté qui appelle le soleil et les oliviers. Les clients ne s’y trompent pas: s’ils viennent ici se fournir, c’est d’abord pour la fraîcheur. "Les bons produits, c'est très bon. Un bon goût, frais", commente simplement un client.



60 ans d’activités en Belgique et un business qui fleurit, aujourd’hui encore: la société possède trois magasins dans le Hainaut, qui proposent 4.300 références au grand public et aux restaurateurs. Chaque année, la famille de Sergio, originaire de Calabre, importe pour 20 millions d’euros de produits 100% italiens. "L'activité a débuté il y a 60 ans avec la production de deux produits, la ricotta et la mozzarella. Aujourd'hui, l'histoire familiale continue, la troisième génération continue à commercialiser ces produits", confie Sergio Sita, directeur des achats de l'entreprise.





"Ce succès, je pense qu'il est présent au niveau de tous les distributeurs italiens en Belgique"



À quelques kilomètres du magasin situé à Fayt-lez-Manage, notre équipe a pu visiter un entrepôt de produits italiens. 6.000 m² de dépôts le long de l’autoroute E42. Les trésors de la péninsule dorment dans leurs cartons, fraîchement débarqués des camions. Jambons de Parme, fromages affinés, vins, sauces tomates...



Les Belges en raffolent. L’an passé, cet importateur a vu son chiffre d'affaires augmenter de 8%. "Ce succès est grandissant et je pense qu'il est présent au niveau de tous les distributeurs italiens en Belgique. Je pense que la gastronomie italienne est fort appréciée par la population belge", explique Sergio Sita.





41 milliards € exportés par l'Italie en 2017



L’Italie a exporté l’an passé pour 41 milliards d’euros de produits. C’est un record. Et l’amélioration de la logistique promet d’atteindre de nouveaux sommets. "Chaque région d'Italie a une richesse de produits, et arrive à bien la commercialiser au niveau du monde", affirme Sergio Sita.



De plus en plus exigeant, le client belge est d’ailleurs prêt à payer le prix de la qualité.