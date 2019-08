La Fed livre la baisse des taux voulue par Trump: un coup à sa crédibilité ?

La baisse des taux d'intérêt décidée par la Banque centrale mercredi pose la question de la crédibilité de la Fed et de son président Jerome Powell, harcelés par Donald Trump et pressés par les marchés de soutenir une économie pourtant en bonne santé.

Le patron de la Fed est apparu mal à l'aise et manquer de confiance lors de sa conférence de presse mercredi lorsqu'il a justifié un coup de pouce monétaire en faveur d'une économie encore en bonne forme.

Une baisse des taux plus importante était anticipée par certains investisseurs, et était surtout réclamée à cor et à cris par Donald Trump, rendant à la Fed la tâche ardue de prendre une décision en ce sens sans paraître rendre les armes.

"Le président ne rend pas les choses faciles", a commenté David Wessel, de la Brookings Institution, alors que Donald Trump ne cesse de bousculer la Fed dans ses tweets, responsable, selon lui, de brider l'économie.

"Nous ne prenons jamais en compte les considérations politiques. Nous ne menons pas une politique monétaire en vue de prouver notre indépendance", a assuré M. Powell lors de sa conférence de presse.

Il a expliqué que la Fed prenait "une assurance" contre la morosité de la croissance mondiale, les tensions commerciales et la faible inflation mais a donné des indications confuses sur la politique monétaire à venir.

- Valse hésitation -

Mais sa valse hésitation entre l'assurance qu'il ne s'agissait pas du début d'un "long cycle de baisses" et le refus d'exclure une autre réduction des taux a fait perdre la tête aux marchés.

En chute de jusqu'à 500 points en séance mercredi, le Dow Jones à Wall Street était remonté fortement dans le vert jeudi regagnant les pertes de la veille.

"Je sais que la Fed n'agit pas à la demande du président et je ne pense pas que cette perception se soit aggravée", a indiqué à l'AFP Diane Swonk, économiste en chef pour Grant Thornton. "Mais je suis toujours soucieuse de la crédibilité de la Fed", a-t-elle ajouté.

"Le message de Powell était confus", estime Alan Blinder, économiste et ancien gouverneur de la Fed. "Cela reflète l'honnêteté sous-jacente qu'il ne sait pas ce que la Fed va faire d'ici décembre".

Pour David Wessel, le patron de la Fed "n'a pas fait un très bon boulot pour éclaircir dans quelles circonstances la Fed va réduire les taux à nouveau et c'est dommage".

Comme Diane Swonk, il pense aussi qu'il y avait une divergence marquée au sein des membres du Comité, peut-être plus importante que ne le laisse penser la décision à 8 voix contre 2 de baisser les taux.

- Division -

"On sait que deux participants se sont désolidarisés mais il y en avait peut-être davantage qui ont exprimé leurs réserves sur cette réduction de taux. C'est pourquoi sa communication était malaisée, peu sûre", a ajouté M. Wessel.

Le président de la Fed a brandi le concept d'"ajustement de milieu de cycle" pour justifier la baisse des taux mais pour nombre d'analystes, il s'agissait juste d'un correctif à la dernière hausse des taux de décembre décriée par les marchés et la Maison Blanche.

"Cet ajustement de milieu de cycle: cela sonne comme s'il disait:+on revient sur nos pas car on est allés un peu trop loin", diagnostique Alan Blinder.

Du temps d'Alan Greenspan, l'ancien président de la Banque centrale de 1987 à 2006, la Fed avait pris des "ajustements de ce type" (en 1997 et 1998) par mesure de précaution, mais comme le souligne Diane Swonk, "il n'existait pas de conférence de presse dans la foulée. La Fed faisait quelque chose et n'avait rien à expliquer ensuite !".

C'est le prix du choix qu'a fait Jerome Powell de vouloir communiquer au cours d'une conférence de presse après chaque réunion monétaire toutes les six semaines, laisse entendre Richard Fisher, ex-président de la Fed de Dallas, interrogé sur la chaîne CNBC.

"Soyons plus indulgents" envers le patron de la Fed, ajoute-t-il, indiquant pourtant qu'il aurait voté contre la décision de mercredi.

"Il y a de réels bénéfices au fait que le Comité soit divisé. Cela envoie un signal au président des Etats-Unis que la Fed est un corps indépendant et qu'il n'en a pas le contrôle", conclut-il.