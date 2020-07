La fintech UnifiedPost renforce ses fonds propres de quelque 47 millions d'euros

(Belga) La fintech belge UnifiedPost a renforcé ses fonds propres de quelque 47 millions d'euros, a annoncé le groupe samedi par communiqué. Cette augmentation de capital sera principalement destinée aux actionnaires et à la conversion d'une majorité de ses obligations convertibles en circulation afin de poursuivre ses ambitions de croissance internationale.

"Un tour de table avec les actionnaires existants a permis de lever plus de 10 millions d'euros de nouvelles ressources financières. En outre, il y aura une conversion anticipée volontaire de la majorité de ses obligations convertibles en circulation, ce qui entraînera une augmentation globale des capitaux propres d'environ 47 millions d'euros", détaille le président du conseil d'administration, Stefan Yee. L'entreprise, spécialisée entre autres dans le traitement de documents et les solutions de paiement, veut ainsi poursuivre son expansion européenne. Le télétravail notamment, très prisé en ces temps de coronavirus, a accéléré la numérisation des tâches administratives et financières, pointe UnifiedPost. La tendance à la facturation électronique s'accélère également en raison des nouvelles réglementations introduites par les décideurs politiques européens et nationaux, conclut le groupe. (Belga)